محافظ الوادى الجديد يبحث مع رئيس "التنمية الحضرية" موقف المشروعات الجارية

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، المهندس خالد صديق رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، وذلك لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور المهندسة إيمان حسين مدير وحدة التطوير الحضري بالمحافظة.

حيث تناول اللقاء وضع برنامج زمني للانتهاء من أعمال تطوير المناطق غير المخططة بمدينة الخارجة، وإدراج محافظة الوادي الجديد، ضمن مشروع الخريطة الحرارية، والذي يهدف إلى تنفيذ عدد من المشروعات والأنشطة التي تعمل علي علاج الأثر الحراري والحد ارتفاع درجات الحرارة.

كما بحثا استغلال منطقة موط القديمة بمركز الداخلة في إنشاء وحدات سكنية متميزة بالتزامن مع مشروع عواصم المحافظات الذي يتم تنفيذه من خلال الصندوق، وتطوير منطقة شمال المقابر بمركز باريس من خلال آليات التطوير الذاتي بالتنسيق مع سكان المناطق ؛ استكمالًا لجهود استعادة الوجه الحضاري للمدن وتحسين مستوي الخدمات لقاطنيها.

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