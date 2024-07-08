بدء فعاليات تصفيات المشروع الوطني للقراءة "المعلم المثقف" بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، انعقاد لجنة تصفيات المشروع الوطنى للقراءة (المعلم المثقف) المنعقدة للمستهدفين من المعلمين الحاصلين على المراكز الأولى بتصفيات الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

يأتى ذلك فى إطار رؤية مصر 2030، ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

ولفت وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى أن التقييم يتم وفقًا للمعايير المعتمدة من خبراء مؤسسة البحث العلمى بدقة وشفافية وبكل حيادية وإعطاء كل ذى حق حقه، حيث تتضمن لجنة التقييم توجيه عام المكتبات واللغة العربية.

من جانبها قالت سهام رضوان موجه عام اللغة العربية والتربية الدينية وعضو لجنة التقييم، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، إن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة، تسعي لإﺣﺪاث ﻧﻬﻀﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮاءة ﻋﺒﺮ ﺟﻌﻠﻬﺎ أوﻟﻮﻳة لدي ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ؛ إذ ﺗﺤﻘﻖ اﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺠﻌﻞ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﺼﺪرة ﺛﻘﺎﻓﻴﺎ ﺑﺄﻃﻔﺎﻟﻬﺎوﺷـــﺒﺎﺑها وﺳﺎﺋﺮ ﻣﻮاﻃﻨﻴﻬﺎ.

وأضافت سهام، أن المشروع الوطني للقراءة الذي تنظمه مؤسسة البحث العلمي (مصر - دبي) يعد من أهم المشروعات الثقافية الفريدة التي تم إطلاقها في المدارس والجامعات المختلفة لاستعادة أهمية القراءة في إثراء الفكر وبناء الإنسان، وبعد النجاح الكبير الذي حققته الدورات السابقة.

التعريف ببعد "المعلم المثقف"

وأوضحت موجه عام اللغة العربية بتعليم الوادي الجديد، أن "المعلم المثقف" يختص بالتنافس بين جميع معلم الطلبة لكل المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتى الصف الثالث الثانوي, وهو متعلق بالمعلم القارئ المحصن بالمهارات المهنية المؤمن بدور القراءة في بناء شخصية المعلم والطالب، إذ يعد نجاحه متطلبا أساسيًا لاستدامة المشروع، وهذا البعد يعنى بتحديد " المعلم المثقف" على مستوى المعلمين المشاركين في الجمهورية وفق آليات ومعايير محددة.

المعلم المثقف "منافسة في القراءة للمعلـمين"

وحول الأهداف الخاصة بـ "المعلم المثقف" أكدت أن المسابقة تسعى إلى

1. تعميق إيمان المعلمين بأهمية القراءة في

اكتساب القيم، وتحصيل المعرفة وإنتاجها.

2. ترسيخ ممارسة القراءة اليومية لدى جميع

المشاركين من المعلمين.

3. تمكين المعلمين من توظيف القراءة في تحسين أدائهم المهني وحل مشكلاتهم اليومية.

.4. تقديم المعلمين نموذجًا يحتذى به للطلبة في مهارات القراءة الإبداعية الناقدة.

5. زيادة مدى مساهمة المعلمين في الحراك التربوي والثقافي والاجتماعي.

6. دعم منظومة المعلمين المعرفية لتحسين تنفيذ المناهج عبر القراءة الهادفة.

وحول اﻷﻫﺪاف ﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع، قالت موجه عام اللغة العربية بتعليم الوادي الجديد، إن اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻘﺮاءة يهدف إﻟﻰ

1. ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺄﻫﻤﻴـــﺔ اﻟﻘﺮاءة ﻟـــﺪى اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

اﻟﻤﺼﺮي ؛ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻤﺸﻬﺪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﻮد

2. ﺗﻤﻜﻴﻦ اﻷﺟﻴـــﺎل ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻋﺒﺮ اﻟﻘﺮاءة

اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ اﻟﻨﺎﻗﺪة اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓ.ﺔ

3. ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺤﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻻﻧﺘﻤﺎء ﻋﺒﺮ دﻋﻢ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ

4. إﺛﺮاء اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺪارس واﻟﻤﻌﺎﻫﺪ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﺑﻤـﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺤﻮار اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺴـــﺎﻣﺢ وﻗﺒﻮل اﻵﺧﺮ.

5. ﺗﺸـــﺠﻴﻊ اﻟﻤﺸـﺎرﻛﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺪاﻋﻤـﺔ

ﻟﻠﻘﺮاء

6. اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﺒﺮ إﺛﺮاء اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت ورﻓﻊ ﺟﻮدة اﻟﻤﺤﺘﻮى واﻹﺧﺮاج.

7. ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺸـــﺮوع ﺛﻘﺎﻓﻲ ﻧﻤﻮذﺟﻲ ﻣﺴﺘﺪام ﻗﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﻋﻠﻤﻴﺔ