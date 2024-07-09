الثلاثاء 09 يوليو 2024
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اقتصاد

خبير اقتصادي يكشف مطالب صندوق النقد لصرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

صندوق النقد
صندوق النقد

أثار قرار صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، بشأن تأجيل صرف الشريحة الثالثة من القرض المقدم لمصر بواقع 820 مليون دولار، العديد من التساؤلات، حول أسباب هذا التأجيل ومدى تأثير عدم صرف هذه الشريحة على اقتصادنا المحلي بمختلف القطاعات.

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كشف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الخبير الاقتصادي، عن الأسباب الرئيسية التي دفعت صندوق النقد الدولي لاستبعاد صرف الشريحة الثالثة من القرض خلال الفترة الحالية، والتوجه لقرار التأجيل.

صندوق النقد الدولي، فيتو 

أسباب تأجيل صرف الشريحة الثالثة من القرض 

أوضح خلال تصريح خاص لـ فيتو، أن هذه الأسباب تتبلور في استمرار التحديات التي تواجه اقتصادنا المحلي، على رأسها استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة وغير مستهدفة حتى وقتنا الحالي، كما أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة، إضافة إلى زيادة  حجم الدين الخارجي.

خطة الإصلاح الاقتصادي تحتاج مزيد من الوقت لتؤتي بثمارها 

وأضاف الإدريسي، أنه لا يمكن التغلب على هذه التحديات خلال فترة زمنية قصيرة، لافتًا إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تعمل الحكومة على تنفيذها تحتاج مزيدا من الوقت حتى تؤتي بثمارها.

 

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كيف نستفيد من الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري؟

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صندوق النقد يكشف موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر بعد تأجيلها

موعد المراجعة القادمة 

تجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي أوضح أنه تم تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، حتى يوم 29 من يوليو الجاري بسبب عدم استيفاء بعض الشروط.

 

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