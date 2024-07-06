تقرير الوظائف الأمريكية يكشف موعد خفض أسعار الفائدة

الفيدرالى الامريكى ، تضمن تقرير الوظائف الامريكية لشهر يونيو الماضى رسائل متباينة إلى الأسواق العالميه، إلا أن مكاسب الوظائف استمرت أفضل من المتوقع وفي وضع قوي ولكن المؤشرات تشير إلى التباطؤ وقد أدى ذلك إلى زيادة الضغوط على مجلس الفيدرالى الامريكى من أجل خفض أسعار الفائدة في شهر سبتمبر المقبل.

اقرأ التالى: 1.3 مليون سهم و96 ألف صفقة، مكاسب سوقية بحركة تداولات البورصة المصرية

الفيدرالى الامريكى، فيتو

سياسة نقدية أكثر مرونة من أجل دعم التوظيف في الاقتصاد الأمريكي

أظهرت الأرقام الرئيسية معدلات توظيف ضعيفة، حيث ارتفع معدل البطالة وتباطأ نمو الأجور مما يشير إلى أن سوق العمل يتباطأ، والحاجة إلى سياسة نقدية أكثر مرونة من أجل دعم التوظيف في الاقتصاد الأمريكي.

بنك الاحتياطي الفيدرالي وعدم خفض أسعار الفائدة في عام 2024

وتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي عدم خفض أسعار الفائدة في عام 2024، لكن التوقعات أشارت إلى أن عددًا متزايدًا من المسؤولين يفضلون خفض الفائدة مرتين أو ثلاث وتعزز بيانات سوق العمل الأخيرة من مبررات خفض أسعار الفائدة.

يرحب المستثمرون باحتمال خفض أسعار الفائدة، إلا أنهم ما زالوا حذرين نظرا للأداء القوي لسوق الأسهم هذا العام ولا يزال التضخم مصدر قلق، حيث سيكون تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأسبوع المقبل من البيانات الاقتصادية التي سيترقبها الجميع.