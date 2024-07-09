صندوق النقد يكشف موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر بعد تأجيلها
كشف صندوق النقد الدولي، عن موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بعد عدم إجراء المراجعة المقرر لها غدا الأربعاء، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط.
موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر
وقال الصندوق، إنه تم تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، إلى 29 يوليو الجاري.
وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أن الاجتماع تم تأجيله إلى 29 يوليو، من دون توضيح أسباب، بحسب الشرق بلومبرج.
قرض صندوق النقد لمصر
وكان صندوق النقد الدولي، استبعد من على جدول اجتماعاته المقررة غدا، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب "عدم استيفاء بعض الشروط"، بحسب وكالة بلومبرج.
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