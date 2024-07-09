الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

صندوق النقد يكشف موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر بعد تأجيلها

صندوق النقد الدولي،
صندوق النقد الدولي، فيتو

كشف صندوق النقد الدولي، عن موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بعد عدم إجراء المراجعة المقرر لها غدا الأربعاء، بسبب عدم استيفاء بعض الشروط.

 

موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة من قرض مصر

وقال الصندوق، إنه تم تأجيل مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر، إلى 29 يوليو الجاري. 

صندوق النقد الدولي

وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر إيفانا فلادكوفا هولار، أن الاجتماع تم تأجيله إلى 29 يوليو، من دون توضيح أسباب، بحسب الشرق بلومبرج. 

صندوق النقد الدولي يعلن انتهاء المراجعة الثالثة لاتفاقه مع مصر

جودة عبد الخالق: طريق صندوق النقد الدولي "سكة زحل" واللي بيغلى مبيرخصش

قرض صندوق النقد لمصر

وكان صندوق النقد الدولي، استبعد من على جدول اجتماعاته المقررة غدا، مناقشة صرف الشريحة الثالثة من القرض الممنوح لمصر بقيمة 820 مليون دولار، بسبب "عدم استيفاء بعض الشروط"، بحسب وكالة بلومبرج.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

صندوق النقد قرض مصر قرض صندوق النقد لمصر موعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة صندوق النقد الدولي شروط صندوق النقد الدولي

مواد متعلقة

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

صندوق النقد يوجه انتقادات لاذعة للاقتصاد الأمريكي.. منافسة واشنطن للصين تشكل مخاطر اقتصادية عالمية.. والدين العام للولايات المتحدة يتجاوز معدلات غير مسبوقة

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

صندوق النقد يستبعد مناقشة صرف الشريحة الثالثة لمصر لعدم استيفاء الشروط

المنتخب الأولمبي يخطر بيراميدز بإصابة إبراهيم عادل ورد فعل غريب من النادي

نعتذر للمواطن مش بإيدينا، وزير الصحة يعلن نسبة ارتفاع أسعار الأدوية

الكهرباء تحسم الجدل بشأن وقف تخفيف الأحمال اليوم وتحريك الأسعار (فيديو)

قابلني لو عندك وحدة تعرف تبيعها بربع الثمن، خبير اقتصادي يحذر من الفقاعة العقارية

ترافيس موتيابا يعتنق الإسلام ويغير اسمه لـ جمال

حزب الوفد يعلن هوية المتورطين في فيديو صفقة الآثار (فيديو)

منوعات

المزيد

سماء الأرض تجمع حدثين فلكيين في ليلة واحدة هذا الشهر

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم في السوق المحلي

كم سجل الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالتعاملات المسائية اليوم الثلاثاء؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم الثلاثاء

المزيد
ads

انفوجراف

موقف شهادة وزير التعليم.. تصريحات مهمة لرئيس الوزراء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شراء الذهب في المنام وعلاقته بصلاح الأحوال

لا تحزن إن الله معنا، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة (صور)

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية