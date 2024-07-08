صندوق النقد يوجه انتقادات لاذعة للاقتصاد الأمريكي.. منافسة واشنطن للصين تشكل مخاطر اقتصادية عالمية.. والدين العام للولايات المتحدة يتجاوز معدلات غير مسبوقة

يستمر أكبر اقتصاد على مستوى العالم متمثلًا في اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية، في التأثير على استقرار الاقتصاد العالمي بسبب العديد من السياسات التي ينتهجها إضافة إلى تصاعد المنافسة الاقتصادية بينه وبين الصين، حيث أثرت سلبًا على حركة التجارة العالمية، لدرجة طالت الاقتصاد الأمريكي نفسه، مما أدى لارتفاع عجز الميزانية وتراجع معدلات النمو الاقتصادي.

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المنافسة مع الصين تشكل مخاطر اقتصادية عالمية

أشار صندوق النقد الدولي في تقرير حديث صادر عنه، إن المنافسة الاقتصادية مع الصين، واستمرار سياسة الاقتراض غير المستدام تشكل مخاطر اقتصادية على المستوى العالمي.

المنافسة الاقتصادية بين الصين وأمريكا، فيتو



صندوق النقد يخفض توقعات نمو اقتصاد أمريكا لهذه الأسباب

ونتيجة لهذه العوامل، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم متمثلًا في الاقتصاد الأمريكي إلى 2.6% خلال العام الجاري، وأرجع سبب خفض التوقعات إلى زيادة العجر المالي الأمريكي، إضافة إلى ارتفاع معدلات الديون.



ارتفاع عجز الميزانية بالاقتصاد الأمريكي لهذه النسب

وتوقع الصندوق في تقريره ارتفاع عجز الميزانية بالاقتصاد الأمريكي، بنسبة 27% للسنة المالية من العام الجاري، حيث يمثل هذا العجز 1.9 تريليون دولار، وبما يعادل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.



تجاوز الدين العام الأمريكي معدلات غير مسبوقة

وفيما يتعلق بـ الدين العام الأمريكي، ألمح التقرير الصادر عن صندوق النقد إلى أنه من الممكن أن يتجاوز 140% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2032، مقارنة بالنسب الحالية والتي سجلت مستويات 122%.

الدين العام الأمريكي، فيتو



مديرة الصندوق تعلق

وفي هذا الصدد، نوهت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، إلى أنه على الرغم من هذه التوقعات، إلا أن معدلات التضخم بالاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن تصل إلى المستويات المستهدفة بواقع 2% بحلول العام القادم، لافتتة إلى ضرورة إبقاء بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير حتى نهاية العام الجاري على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن النائبة الأولى لمديرة صندوق النقد الدولي جيتا جوبينات، حذرت من تفاقم أزمة الديون بالاقتصاد الأمريكي بعد زيادتها لمستويات غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، على خلفية الأحداث الجيوسياسية الأخيرة التي كانت السبب الرئيسي لارتفاع هذه المعدلات.

وأكدت خلال مقابلة أجرتها مع صحيفة فايننشال تايمز: "يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تقليص أعبائها المالية المتزايدة، حيث إن النمو القوي لأكبر اقتصاد في العالم يمنحها فرصة واسعة لكبح جماح الإنفاق وزيادة الضرائب، التي ارتفعت عن المعدلات الطبيعية خلال وقتنا الحاضر".