الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

باول: قلقون من إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، والتضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد

جيروم باول، فيتو
جيروم باول، فيتو

أعرب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

 

وفي ظهوره المعد لمدة يومين في الكابيتول هيل أمام الكونجرس هذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي إن الاقتصاد لا يزال قويًا كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير، مشيرا إلى بعض التراجع في التضخم، والذي قال إن صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض هدفهم البالغ 2%.

وقال: "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه.. إن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر".

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

رفع أسعار الفائدة القياسية

ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.

 

ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي حاليا بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عامًا، وهو نتاج 11 ارتفاعا متتاليا بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

 

وتتوقع الأسواق أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومن المرجح أن يتبعه بتخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو إلى خفض واحد فقط.

جيروم باول، فيتو

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 

وفي الأيام الأخيرة، أشار باول وزملاؤه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة إلى حد ما بعد قفزة مفاجئة في بداية العام، حيث بلغ التضخم وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 2.6% في مايو بعد أن بلغ ذروته فوق 7% في يونيو 2022.

 

وقال باول: "بعد عدم إحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت القراءات الشهرية الأخيرة تقدما متواضعا.. المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".

 

يعد هذا البيان جزءا من التحديثات نصف السنوية التي يفرضها الكونجرس بشأن السياسة النقدية، وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، سيواجه باول استجوابا من أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، ثم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غدا الأربعاء.

 

وركزت تصريحاته الأخرى بشكل مباشر على موقف السياسة فيما يتعلق بالاقتصاد الأوسع، وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل البطالة يزحف إلى الأعلى وأن النمو واسع النطاق مقاسا بتراجع الناتج المحلي الإجمالي. أفاد كل من قطاعي التصنيع والخدمات عن انكماشهما خلال شهر يونيو.

استمرار لهجة التشديد، تصريحات جديدة من عضو بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الفيدرالي الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن خفض سعر الفائدة

لكن باول قال إن البيانات تظهر أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية، على الرغم من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الطلب المحلي الخاص لا يزال قويا، مع زيادات أبطأ ولكن قوية في الإنفاق الاستهلاكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفائدة الفيدرالى الامريكى أسعار الفائدة التضخم السوق المفتوحة الفيدرالية أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الاقتصاد الأمريكى

مواد متعلقة

استمرار لهجة التشديد، تصريحات جديدة من عضو بالاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن الفائدة

الفيدرالي الأمريكي يفجر مفاجأة بشأن خفض سعر الفائدة

رئيس الفيدرالى الأمريكى: التضخم لا يزال بعيدا عن المعدلات المستهدفة

الأكثر قراءة

كهرباء الإسكندرية تكشف حقيقة وقف خطة تخفيف الأحمال

مدبولي: بعض الموظفين يعطلون تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

بيان عاجل للحكومة بشأن انسحاب شركة سيمنز من تشغيل أكبر محطتين للكهرباء في مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2024 بالاسم ورقم الجلوس خلال ساعات

رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن تأجير المستشفيات الحكومية

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن وقف تخفيف أحمال الكهرباء

مصلحة الجمارك تكشف حقيقة الإفراج عن 10 آلاف سيارة مستوردة كل شهر

زيادة الأسعار وقطع الكهرباء ومصير المستشفيات الحكومية، مدبولي يجيب عن أسئلة تثير قلق المواطنين، ويحسم الحديث عن شهادة وزير التربية والتعليم

منوعات

المزيد

مصرع سائح تحت أقدام فيل في جنوب إفريقيا

عادات استحمام غريبة يمارسها الملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة

الدنيا حظوظ، عجوز أمريكية تأخرت طائرتها ففازت بـ5 ملايين دولار (صورة)

تصميم أول نموذج لفأر مزود بجهاز مناعة بشري يشبه الإنسان

المزيد

خدمات

المزيد

البلطي يتراجع 10 جنيهات، أسعار الأسماك اليوم في سوق العبور

10 شروط للقبول فى المعاهد الفنية الصحية الشرطية، تعرف عليها

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض سعر الشمام والعنب في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع البطاطس والبامية في سوق العبور

المزيد
ads

انفوجراف

وفاة أحمد رفعت تعصف بمجلس مودرن سبورت (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الفرق بين عامة أهل الإيمان وخاصته (فيديو)

آيتا الليل والنهار، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 44 بسورة النور (فيديو)

يكفر ذنوب سنة ماضية، تعرف على موعد صيام تاسوعاء وعاشوراء 2024

المزيد
الجريدة الرسمية