باول: قلقون من إبقاء الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، والتضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد

أعرب رئيس الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من أن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة للغاية لفترة طويلة قد يعرض النمو الاقتصادي للخطر.

وفي ظهوره المعد لمدة يومين في الكابيتول هيل أمام الكونجرس هذا الأسبوع، قال رئيس البنك المركزي إن الاقتصاد لا يزال قويًا كما هو الحال في سوق العمل، على الرغم من بعض التباطؤ الأخير، مشيرا إلى بعض التراجع في التضخم، والذي قال إن صناع السياسة ما زالوا مصممين على خفض هدفهم البالغ 2%.

وقال: "في الوقت نفسه، في ضوء التقدم المحرز في خفض التضخم وتهدئة سوق العمل خلال العامين الماضيين، فإن التضخم المرتفع ليس الخطر الوحيد الذي نواجهه.. إن الحد من القيود السياسية في وقت متأخر للغاية أو بشكل أقل مما ينبغي يمكن أن يؤدي إلى إضعاف النشاط الاقتصادي والتوظيف بشكل غير مبرر".

الفيدرالي الأمريكي، فيتو

رفع أسعار الفائدة القياسية

ويتزامن هذا التعليق مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لآخر مرة قامت فيها لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية برفع أسعار الفائدة القياسية.

ويتراوح سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة لدى البنك المركزي حاليا بين 5.25% و5.5%، وهو أعلى مستوى منذ حوالي 23 عامًا، وهو نتاج 11 ارتفاعا متتاليا بعد أن وصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات.

وتتوقع الأسواق أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر ومن المرجح أن يتبعه بتخفيض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام، ومع ذلك، أشار أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في اجتماعهم في يونيو إلى خفض واحد فقط.

جيروم باول، فيتو

أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي

وفي الأيام الأخيرة، أشار باول وزملاؤه إلى أن بيانات التضخم الأخيرة كانت مشجعة إلى حد ما بعد قفزة مفاجئة في بداية العام، حيث بلغ التضخم وفقا لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي 2.6% في مايو بعد أن بلغ ذروته فوق 7% في يونيو 2022.

وقال باول: "بعد عدم إحراز تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2% في الجزء الأول من هذا العام، أظهرت القراءات الشهرية الأخيرة تقدما متواضعا.. المزيد من البيانات الجيدة من شأنها أن تعزز ثقتنا في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%".

يعد هذا البيان جزءا من التحديثات نصف السنوية التي يفرضها الكونجرس بشأن السياسة النقدية، وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، سيواجه باول استجوابا من أعضاء اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء، ثم لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب غدا الأربعاء.

وركزت تصريحاته الأخرى بشكل مباشر على موقف السياسة فيما يتعلق بالاقتصاد الأوسع، وأظهرت البيانات الأخيرة أن معدل البطالة يزحف إلى الأعلى وأن النمو واسع النطاق مقاسا بتراجع الناتج المحلي الإجمالي. أفاد كل من قطاعي التصنيع والخدمات عن انكماشهما خلال شهر يونيو.

لكن باول قال إن البيانات تظهر أن الاقتصاد الأمريكي يواصل التوسع بوتيرة قوية، على الرغم من التباطؤ في الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن الطلب المحلي الخاص لا يزال قويا، مع زيادات أبطأ ولكن قوية في الإنفاق الاستهلاكي.