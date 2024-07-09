كيف نستفيد من الصناعات التحويلية في الاقتصاد المصري؟

أكدت وزارة الصناعة والنقل أنه سيتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بـ الصناعة المصرية خلال الفترة القادمة تعتمد على 5 محاور وهي (ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًّا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، والتوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس علي جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

الصناعات التحويلية أحد أهم ركائز الاقتصاد

وتستهدف الحكومة العمل على رفع معدل النمو الصناعي، هذا فى الوقت تعد الصناعات التحويلية أحد أهم ركائز الاقتصاد حيث إن هذا النوع من الصناعات يخدم ويكمل الصناعات وذلك من خلال تقديم المواد الخام لها، ولكن ليست في صورتها الأولية، وإنما في صورة خامات تم إجراء بعض أعمال المعالجة عليها ليكون من السهل استخدامها في عمليات التصنيع. حيث ينطوي نشاط الصناعات التحويلية على تحويل المواد الأولية إلى منتجات نهائية أو منتجات وسيطة، كما يمكن تعريفها بأنها "الأنشطة التي تعالج المواد الخام المستخرجة من الطبيعة والمواد الزراعية والنباتية والحيوانية وتحويلها إلى شكل آخر قابل للاستفادة منه.

12.61 % انخفاض في الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية خلال شهر أبريل 2024

هذا في الوقت الذي أشارت فيه البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ابريل 2024، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء ، ان الرقم القيـاسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجـات البترولية) بلغ 95.54 خلال شهر ابريل 2024 (أولـي) مقابل 109.33 خلال شهر مارس 2024(نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 12.61٪.

وسوف نتعرف من خلال السطور التالية على ما هي الصناعات التحويلية وأهميتها

1- يعد قطاع صناعة تحويلية أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية. لكونه يمتلك القابلية على تحريك وتحفيز القطاعات الأخرى عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية). كما انه يعمل على تعزيز الاستقلال الاقتصادي.

2- يعتبر الصناعات تحويلية قطاع متكامل يعمل على تقليص معدلات استيراد السلع المصنعة بكافة أنواعها، ويعمل على تمهيد الطريق لتقليص معدلات التبعية التجارية والتكنولوجية للدول الصناعية المتقدمة.

3- قطاع الصناعة التحويلية يمكن أن يخفض مساهمة قطاع النفط الخام في الناتج المحلي والتشغيل والاستثمار وميزان المدفوعات وميزانية الحكومة، إذا ما تم رفع مساهمته في الناتج المحلي، وهو الأمر الذي سيسمح برفع مستوى عملية التنمية وتحقيق التغير الجذري في البنيان الاقتصادي.

4- الصناعات التحويلية قادرة على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة، وذلك من خلال نقل المشتغلين من الأنشطة الصناعية التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في الطلب عليها.

5- يتسم هذا القطاع بالتنويع الإنتاجي، لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية، التي تعني قيما مضافة وأصنافًا جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسألة التنويع الإنتاجي.



6- يعد قطاع الصناعات التحويلية أكثر القطاعات مساهمة في عملية التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق التشابك الإنتاجي سيؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى.

7- يساهم هذا القطاع فى تهيئة وسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم في عملية الاستثمار، الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات التي تواجه عملية الاستثمار، وتقليص معدلات الاستيراد للسلع الاستثمارية.

8- إن وجود قطاع صناعي يتولى إنتاج القسم الأعظم من السلع الاستهلاكية والوسيطة والإنتاجية، سوف يساعد على بناء الأساس المادي للاقتصاد القومي من خلال تنمية باقي فروع وأنشطة الاقتصاد القومي.

ورصدت البيـانات الأولية للرقـم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية عن شهـر ابريل 2024، الصادرة عن الجـهاز المركـزي للتعبئة العامـة والإحصــــاء التالى

الأنشطة الاقتصادية التي شهدت ارتفاعًا:

• بلـــغ الرقـــم القيـاســـي لصناعة الأثاث 147.08 خــــــلال شـــهــــر ابريل 2024 مــقــــارنـــة بشـــهـــر مارس 2024 حيــــث بلــــغ 134.60 بنســــبــــه ارتفاع قــدرهـــا 9.27٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.

• بــلـــغ الــرقـــم القيــاســـي لصناعة المشروبات 395.34 خــــلال شــهـــر ابريل 2024 مقــــارنة بشهـــر مارس 2024 حيـث بـلـــــغ 352.76 بنــسـبـــه ارتفاع قـدرهــــا 12.07٪ وذلك وفقا لاحتياجات السوق.



الأنشطة الاقتصادية التي شهدت انخفاضًا:

• بلــــغ الــرقــــم القيـــاســــي لصناعة المنتجات الغذائية 123.72 خــــلال شهــر ابريل 2024 مقــارنة بشــهــر مارس 2024 حيــث بلــــغ 152.81 بنسبـة انخـفـاض قــدرهــا 19.04٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.



• بلــغ الرقــــم القيـاســي لصناعة المستحضرات الصيدلانية والكيميائية والدوائية 78.27 خـــلال شهــــر ابريل 2024 مقـــارنـــة بشــهر مارس 2024 حــيــث بــلــغ 92.22 بنســبـة انخـفــاض قدرهـــا 15.13٪ وذلك بسبب عدم توافر المواد الأولية اللازمة للمنتج.

وقام الجهاز بتحديث منهجية الرقم القياسي باستخدام سنه الأساس 2012/2013 وعلى مستوى الأرقام القياسية للنـشاط الصناعي وفقا لدليل النـشـاط الـصنـاعي (ISIC Rev.4) وباستخدام الرقم القياسي الشـهري (لأسعار المنتجين بأساس 2012/2013) وذلك منذ يناير 2020.