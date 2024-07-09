الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

ثاني مجزرة لجيش الاحتلال في غزة خلال أقل من ساعتين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أفادت مصادر طبية بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، باستشهاد 20 فلسطينيا جراء قصف جوي إسرائيلي استهدف بوابة مدرسة تؤوي نازحين في بلدة عبسان شرقي خان يونس في قطاع غزة.

ومنذ نحو ساعتين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، أن قوات الاحتلال ارتكبت مجزرة جديدة بـ النصيرات أوقعت 17 شهيدا من عائلة واحدة بينهم 14 طفلا وامرأة.

أوامر الإخلاء في قطاع غزة

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس قد قال إنه لا مكان آمنا في غزة، وأن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين.

وأضاف  تيدروس أدهانوم جيبريسوس في تغريدة على موقع إكس أن مستشفى الأهلي المعمداني ومستشفى أصدقاء المريض بمدينة غزة خرجا عن الخدمة. 

وتم إجلاء المرضى أو تمت إحالتهم إلى مستشفى  كمال عدوان ومستشفى الإندونيسي  اللذين يعانيان من نقص الوقود والأسرة والإمدادات الطبية".

وأشار إلى أن مستشفى الإندونيسي يعمل بثلاثة أضعاف قدرته الاستيعابية".

وتابع: يقع مستشفى الحلو ضمن المناطق التي صدر فيها أمر الإخلاء ولكنه لا يزال يعمل بشكل جزئي ويقع مستشفيا الصحابة والشفاء" على مقربة من المناطق الخاضعة لأمر الإخلاء لكنهما لا يزالان يعملان حتى الآن كما توجد ست نقاط طبية ومركزان للرعاية الصحية الأولية داخل مناطق الإخلاء".

وختم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية التغريدة بمطالبته بـ"وقف إطلاق النار في غزة".

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