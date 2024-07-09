كتائب القسام تعلن تنفيذ 4 عمليات نوعية ضد قوات الاحتلال في غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الثلاثاء، استهداف قوة صهيونية متحصنة داخل منزل في حي تل الهوى بغزة بقذيفة TBG وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وكشفت كتائب القسام أيضا عن استهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتي تاندوم في محيط مسجد الهواشي بـ حي الشجاعية.

كتائب القسام تشن عدد من العمليات ضد جيش الاحتلال

وأشارت القسام إلى أنه خلال انسحاب بعض أفراد القوة وسحب الجنود بعد إيقاعهم بين قتيل وجريح تم استهدافهم مرة أخرى بعبوة رعدية.

وأكدت القسام، قنص جندي صهيوني وإصابته إصابة مباشرة في منطقة الصناعة في حي تل الهوى غربي مدينة غزة.