الثلاثاء 09 يوليو 2024
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محافظات

منع تسرب مياه الترعة بخليج أبو رمانة في الإسماعيلية (صور)

جانب من أعمال الساتر
جانب من أعمال الساتر الترابي، فيتو

نجحت مديرية الرى بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في محافظة الإسماعيلية، من منع تسريب لمياه الترعة بخليج أبو رمانة الواقع في نطاق قرية المحسمة الجديدة بنطاق مركز ومدينة أبوصوير.   

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بلاغ من الأهالي للشبكة الوطنية 

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، تلقى بلاغا من أهالى خليج أبو رمانة بالمحسمة الجديدة نطاق مركز ومدينة أبوصوير يفيد بوقوع تسريب بخليج الترعة.  

 

جانب من أعمال الصيانة، فيتو

انتقال الأجهزة التنفيذية 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ورجال الوحدة المحلية ورجال مديرية الرى إلى مكان البلاغ حيث تم عمل ساتر ترابي على جسر الترعة لمنع تسريب المياه وتأمين الجسر، وذلك بمعدات مديرية الرى بالتعاون مع الوحدة المحلية لقرية أبو عساكر التابعة لمركز ومدينة أبو صوير وبحضور مسئولين هندسة الرى ومندوب مديرية الزراعة ورئيس المركز والمدينة. 

جانب من أعمال الصيانة، فيتو
جانب من أعمال الصيانة، فيتو

ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء طيار أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة لتلافى الأزمات التى تقع بنطاق المحافظة والعمل على حلها فى أسرع وقت.

كما يأتي ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة في محافظة الإسماعيلية بقيادة اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة للعمل على حل مشكلات المواطنين.

 

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