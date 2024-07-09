توفيق عكاشة يستغيث: لا أجد أدويتي ومصر تشهد أكبر أزمة فى تاريخها

نقص الأدوية، عبر الإعلامي توفيق عكاشة عن غضبه، لعدم توافر الأدوية التي يتناولها يوميًا، وأطلق استغاثة عبر حسابه بمنصة "أكس"، مؤكدًا على نقص العديد من الأدوية في السوق المصري.

توفيق عكاشة لا يجد أدوية السكر والضغط



وأكد توفيق عكاشة في استغاثته أنه لا يجد حقن السكر ولا دواء الضغط ولا دواء الجهاز الهضمى الخاص به، ولا باقى الأدوية التى يتناولها يوميًا، مشيرًا إلى أن السوق المصري يشهد نقصا غير مسبوق في الأدوية.



وقال توفيق عكاشة: "أنا لا أجد حقن السكر ولا دواء الضغط ولا دواء الجهاز الهضمى الخاص بى، ولا باقى الأدوية التى أتناولها يوميًا".



وتساءل توفيق عكاشة قائلًا: "هل مصر تشهد أكبر أزمة فى تاريخها منذ الفراعنة فى الأدوية حتى أدوية البهايم التى أربيها لا أجدها فهل أصبحنا نحن والبهايم سواء".

فعلق عليه أحد متابعي د. يوسف الدالي قائلًا: " دوا كونكور بتاع الضغط مقطوع حتى والدتي بتاخده ومش لاقينه بقالنا أيام في بدايل ليه دكتور لغاية ما يكون موجود".



فرد توفيق عكاشة متساءلًا "ما هو البديل علشان دواء الضغط من أخطر الأدوية التى لا يتناولها مريض الضغط ويسبب أمراض خطيرة".

السوق المصري يعاني نقصًا في الأدوية



الجدير بالذكر أن السوق المصري يعاني من نقص في بعض الأدوية ومنها دواء الكونكور الخافض للضغط، بالإضافة لأدوية القلب والسكر.



وكان وزير الصحة خالد عبد الغفار قد كشف، السبت الماضي، موعد انتهاء أزمة نقص بعض الأدوية التي يشهدها السوق المصري، مشيرًا إلى أنه سيتم حل هذه المشكلة، حسبما جاء في كلمته خلال احتفالية "التأمين الصحي" بمرور 60 عاما على إنشائه.



وقال وزير الصحة خالد عبد الغفار: "هناك نقص في الدواء في الأسواق ونمر بتحديات وظروف صعبة وكان هناك تأثير على سلاسل الإمداد محليا وعالميا، أثرت على إنتاج الشركات المحلية والعالمية والمستوردين، وهذا أدى إلى بعض النواقص في الأدوية".



وأوضح خالد عبد الغفار أن "هيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد بدأتا في أخد خطوات جدية لتعويض هذه النواقص بشكل فوري، وإنهاء المشكلة بشكل دائم خلال أسابيع، وفي أقل من شهرين، وعودة الأمور لمجراها الطبيعي، ولا نشهد نواقص سواء في الإنتاج المحلي أو الإنتاج العالمي".