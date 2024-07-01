بعد نقصه في مصر، جمال شعبان يكشف بدائل أشهر دواء للضغط والقلب

دواء الكونكور، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن بدائل دواء الكونكور، أشهر علاج خفض الدم المرتفع والقلب، وخاصة أن السوق المصري يعاني من نقص في بعض الأدوية ومنها دواء الكونكور الخافض للضغط.

الأدوية المثيلة لدواء الكونكور بعد نقصه في السوق



وأكد الدكتور جمال شعبان أن هناك 5 بدائل متاحة، وهي الأدوية المثيلة لدواء الكونكور 5 مج، أشهر أدوية الضغط المرتفع ودقات القلب السريعة واختلال كهرباء القلب في مصر.

وقال الدكتور جمال شعبان: "بعض بدائل أو الأدوية المثيلة لدواء الكونكور 5 مج ( concor 5 mg ) نفس المادة الفعالة".

بدائل دواء الكونكور، فيتو



وتابع: "كلنا عارفين إن الكونكور هو من أشهر أدوية الضغط المرتفع ودقات القلب السريعة واختلال كهرباء القلب في مصر وله تركيزات كتير منها ال 5، والـ 5 بلس، والـ 10، والـ 10 بلس".

بدائل دواء الكونكور في مصر



وعن بدائل دواء الكونكور قال الدكتور جمال شعبان: "هأوضح لكم بعض بدائل أو بتعبير أدق الأدوية المثيلة لكونكور 5 مج، وتقريبًا إن شاء الله جميع التركيزات:

1- بيزولوك 5 مج شركة فاركو للأدوية

2- سوبرول 5 مج انتاج شركه إيفا فارما

3- بيزوكارد 5 مج شركة جلوبال نابي

4 -إيچيپرو

شركة ايچبي ايچبشان جروب

5-بيستول 5...

الجدير بالذكر أن سوق الدواء في مصر يشهد نقصا في بعض الأدوية ومنها دواء كونكور، الذي يتم تخصيصه للعلاجات الخافضة لضغط الدم المرتفع. الذي زاد سعره مؤخرًا في الأسواق حيث زاد سعر دواء كونكور كالآتي:

1- زاد سعر كونكور 2.5 مجم إلى 60 جنيها

2-سعر كونكور 5 مجم لسعر 72 جنيها

3- سعر كونكور تركيز 10 مجم إلى 90 جنيها

4- سعر كونكور تركيز 10 مجم بلس إلى 108 جنيهات.

أهمية دواء الكونكور لعلاج الضغط



يذكر أن كونكور هو عقار لمرضى الضغط يحتوي على مادتين؛ مادة البيسيبرولول الموجودة في الكونكور وتركيزها ٥ مجم ومادة الاملوديبين وتركيزها ٥ مجم.

دواء كونكور لعلاج الضغط والقلب، فيتو



ويستخدم الكونكور لعلاج مرضى الضغط المرحلة الثانية، الذين يعانون من ضغط أعلى من ١٦٠/١٠٠، وسرعة ضربات القلب بتكون أكثر من ٨٠ نبضة في الدقيقة، ويتكون كونكور من ٣٠ قرصا.