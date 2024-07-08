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اقتصاد

نقابة صيادلة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن المتسبب في نقص الأدوية (فيديو)

أزمة نقص الدواء،
أزمة نقص الدواء، فيتو

كشف الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة تصنيع الدواء بنقابة صيادلة القاهرة، عن بدء تغطية احتياجات 80 ألف صيدلية بمصر خلال أيام بعد تحريك الأسعار.

 

السبب وراء تحريك أسعار الأدوية

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "المحور": أن زيادة سعر الدولار أثرت على أسعار الأدوية ومدى توافرها خاصة أنه يتم استيراد المادة الخام الفعالة من الخارج.

نقص وارتفاع اسعار الأدوية، فيتو

سبب اختفاء أصناف دوائية 

ولفت إلى أن الفترة الزمنية بين التصنيع والتوريد سبب اختفاء بعض أصناف الدواء من الصيدليات والأسواق الفترة الأخيرة.

 

 

انفراجة في أزمة نقص الأدوية 

وأشار إلى أن شركات الأدوية اختارت توفير الأصناف مع زيادة السعر بدلا من تقليل الكميات المطروحة، كاشفا عن انفراجة وشيكة لتوفير أية تواقص في الأصناف الدوائية.

 

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مشكلة اللاجئين في نقص الأدوية وارتفاع الأسعار

وأكد رئيس لجنة تصنيع الدواء: أن زيادة أعداد اللاجئين انعكس على توافر الأدوية لزيادة الاستهلاك بشكل مفاجئ.


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