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أخبار مصر

عبدالغفار يبحث آخر تطورات رسم خريطة صحية جديدة للدولة

د.خالد عبدالغفار،
د.خالد عبدالغفار، فيتو
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 تابع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، الموقف التنفيذي لتكليفات رئيس الجمهورية، الخاصة بربط واستضافة وتحليل ومعالجة كافة بيانات القطاع الصحي، وذلك داخل مركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية (p1) للاستفادة من إمكانياته الفائقة في تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، وصناعة القرار.

 

 

رسم خريطة صحية جديدة للدولة المصرية

وخلال لقائه مع اللجنة المشكلة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، أكد وزير الصحة والسكان، على الدور الهام والحيوي، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، في دعم القطاع الصحي بالكامل، والاستفادة بمخرجاته من مؤشرات وبيانات دقيقة، وتحليل بيانات المرضى، في رسم خريطة صحية جديدة للدولة المصرية، سعيا إلى الارتقاء بالخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.

 

جمع بيانات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

 بدأ اللقاء بعرض الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة المشكلة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، في هذا الشأن، وآلية التنفيذ، بكافة جوانبها، حيث أكد الوزير على بدء كافة الإجراءات بالتوازي، لإنجاز العمل في أسرع وقت، بدءا من جمع بيانات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، والأقصر، وأسوان، وجنوب سيناء)، بالإضافة إلى تطبيقات وزارة الصحة والسكان، والتي تتضمن منظومة المواليد، والوفيات، وسرطان الثدي.

واستمع وزير الصحة، إلى شرح من الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن الإجراءات التي تمت، والجاري تنفيذها في هذا الشأن، والذي أكد أهمية هذا المشروع في تحسين الآداء الصحي، بشكل كبير.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار،  تقديم كل الدعم لإنجاز تكليفات القيادة السياسية، موجها بسرعة تذليل أي عقبات أو تحديات، لتسريع وتيرة العمل التي تستهدف المواطن المصري، في المقام الأول.

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حضر اللقاء الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومسئولي الشبكة الوطن للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من المختصين بالجانبين.

 

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