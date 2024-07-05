الجمعة 05 يوليو 2024
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خارج الحدود

رئيس الوزراء البريطاني الجديد يلتقي الملك تشارلز ويلقي بيانا في داونينج ستريت

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني الجديد، فيتو

 ذكرت وكالة رويترز الإخبارية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر سيلتقي الملك تشارلز الثالث، وسيلقي بيانا في داونينج ستريت اليوم.

 

هزيمة حزب المحافظين في بريطانيا

 وأقر زعيم حزب المحافظين ريشي سوناك بالهزيمة في الانتخابات البريطانية، وقال إنه اتصل بزعيم حزب العمال كير ستارمر لتهنئته.
وأضاف سوناك، الذي حافظ على مقعده في البرلمان البريطاني الجديد: "أنا آسف وأتحمل مسؤولية نتائج الانتخابات وهناك الكثير لنتعلمه".
وذكرت قناة "آي.تي.في" أن حزب العمال المعارض في بريطانيا فاز بما يصل إلى 326 مقعدا في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أنه يتمتع الآن بالأغلبية في مجلس العموم المؤلف من 650 مقعدا.
وتفتح هذه النتيجة الباب واسعا أمام حزب العمال لتشكيل الحكومة المقبلة، في حين أنها تمثّل هزيمة مدوّية للمحافظين الذين تقلّصت حصتهم من 365 نائبا انتخبوا قبل 5 سنوات إلى 131 نائبا فقط.
 

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