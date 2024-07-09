تحرير 190 محضرًا تموينيًا في حملات بالأسواق والمحلات والمخابز ببني سويف

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية، ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جهود مديرية التموين والتجارة ببني سويف

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 29 يونيو الماضي حتى 6 يوليو الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبدالله وكيل وزارة التموين ببني سويف، الإشارة إلى متابعة تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث قامت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية بتنظيم وتوفير السيارات المتنقلة والتي تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة، وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

تحرير 124 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية ببني سويف

في حين أسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 124 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 23 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 45 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 10 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 14 محضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، وعدم صرف بون للمواطنين، 10 محاضر لعدم وجود ميزان حساس/ وسجل زيارات، 12 محضر للتصرف في 16 جوال زنة 50 كجم من حصة الدقيق، 10 محاضر لتجميع 70 جوال بغرض التربح غير المشروع.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر يوليو للبدالين بنسبة 50 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4 محاضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية،3 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،محضرين للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

ضبط سيارة محملة بـ120 جوال سماد ببني سويف

بينما تم رصد وضبط سيارة محملة بعدد 120 جوال من سماد اليوريا (زنة 50 كجم) المدعم، محظور تداوله إلا من خلال منافذ وزارة الزراعة،وتم التحفظ على الكمية المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف والسيارة المستخدمة والعرض على جهات التحقيق المعنية، علاوة على تحرير محضرين ضد المسئولين عن محلات مواد غذائية لحيازة وعرض وبيع سلع غذائية منتهية الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم ضبط أكثر من 3آلاف قطعة حلوى أطفال منتهية الصلاحية، و15علبة جبن منتهية الصلاحية، و14 محاضر ضد المسئولين عن محلات مواد غذائية وغير غذائية لحيازتهم وعرضهم للبيع سلع مجهولة المصدر، وتم ضبط ألف و667 علبة سجائر متنوعة، و9 محاضر ضد بدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية،ومحضر ضد أحد المسئولين عن المخابز البلدية لقيامه بتجميع بطاقات تموينية بغير وجه حق، ومحضر ضد المسئول عن أحد المخابز السياحية لاستخدامه دقيق بلدي مدعم في الإنتاج، و4 محاضر ضد المسئولين عن مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد أثناء ساعات العمل الرسمية.

فيما تم تحرير 25 محضرًا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادة صحية سارية صادر من وزارة الصحة للتحقق من خلوهم من الأمراض المعدية، و13 محضرًا للمسئولين عن المنشآت تجارية لعدم قيامهم بالإعلان عن الأسعار سواء ببطاقة إعلان أو قائمة إجمالية لأسعار المنتجات الجمهور المستهلكين، بجانب سحب 5 عينات لمواد غذائية وأساسية لفحصها معمليا.