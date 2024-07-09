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محافظ بني سويف يناقش نتائج مشاركة وحدة السكان بدورة تنمية مهارات القيادات

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فيتو

أشار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إلى أن بناء القدرات للعاملين المختصين بالجهاز التنفيذي هي من ضمن أولويات الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة، لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية، مع استمرار عملية لجنة المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية.

 

مشاركة وحدة السكان ببني سويف بدورة تنمية مهارات القيادات 

 

تنمية مهارات القيادات وكسب التأييد لدعم القضية السكانية

وذلك من خلال رصد المشكلات والتنسيق لحلها وعمل مبادرات محلية أخري بالتعاون مع الشركاء المحليين، وفتح آفاق جديدة مع الجامعات وتنفيذ معسكرات مع الشباب والرياضة لتوعية النشء بالتعامل مع ملف السكان من منظور تنموي شامل.

 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، عرضه الدكتور بلال حبش نائب محافظ بني سويف، ومشرف عام وحدة السكان، وتضمن الإشارة إلى مشاركة وحدة السكان بديوان عام المحافظة، في فعاليات دورة تنمية مهارات القيادات وكسب التأييد في دعم القضية السكانية في نسختها الثانية، والتي عقدت بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية بسقارة.

 

مشاركة وحدة السكان ببني سويف بدورة تنمية مهارات القيادات 

 

تحليل البيانات والسياسات السكانية وتجارب الدول

من جهته ثمن نائب المحافظ، المشرف العام على وحدة السكان التعاون البناء بين المحافظة ووزارة التنمية المحلية في الدفع بملف السكان من خلال الحرص على رفع قدرات العاملين في برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم في مجال تحليل البيانات السكانية، والسياسات السكانية وتجارب الدول، وإعداد المبادرات، وخطة بناء الدعوة والتأييد، وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية وتحليل الموقف السكاني، ومناقشة الكتب الدورية للجان التنسيق والمتابعة واللجنة التنسيقية العليا.

 

مشاركة وحدة السكان ببني سويف بدورة تنمية مهارات القيادات 

 

مشاركة وحدة السكان ببني سويف بدورة تنمية مهارات القيادات 

وشارك في الدورة عن محافظة بني سويف كل من: مدير وحدة السكان ببني سويف "محمد سيد البحيري" ضمن فريق المدربين، ومدير وحدة السكان بسمسطا "أميمة أحمد" مدير وحدة السكان بمركز بني سويف "رانيا سمير" حيث تم عرض الخطة التنفيذية لملف القضية السكانية بالمحافظة والمؤشرات التي تحسنت من خلال التدخلات السريعة، بحضور الدكتورة فاطمة جيل، مدير مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية رئيس الإدارة المركزية للسكان بوزارة التنمية المحلية.

 

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