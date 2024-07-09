إصابة 10 عاملات زراعة في انقلاب تروسيكل بمركز إهناسيا ببني سويف

أصيبت 10 عاملات زراعة "7 سيدات و3 فتيات" في حادث سير بـمحافظة بني سويف، وقع إثر انقلاب تروسيكل أثناء توجههن لعملهن، صباح اليوم الثلاثاء، بالطريق الفرعي بين قريتي "قلة ـ المسيد" بـمركز إهناسيا ببني سويف، ونقلتهن سيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ حادث انقلاب تروسيكل بمركز إهناسيا ببني سويف

وتلقت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الفرعي بين قريتي "قلة ـ المسيد" بدائرة مركز شرطة إهناسيا، نتج عنه إصابة 10 عاملات بإصابات متفرقة، وتم التوجيه بنقلهن للمستشفى بواسطة سيارات الإسعاف.

أسماء مصابي حادث انقلاب تروسيكل في إهناسيا ببني سويف

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي، وهم: أم هاشم عوض، 55 عاما مصابة باشتباه كسر بالحوض، وانتصار أنور، 40 عاما، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وصابرين عامر، 40 عاما، مصابًا باشتباه كسر بالفخد الأيمن، ومي شعبان، 19 عاما مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وأسماء مبروك، 15 عاما، مصابة بكدمات وسحجات.

وملك أحمد 15 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وصفاء حسني، 37 عاما، مصابة بسحجات وكدمات، ورحمة محمد، 15 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وانتصار إسماعيل، 45 عاما، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، وحنان محمد، 40 عاما، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، جميعهم يقيمون مركز إهناسيا.

وتم إجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، بقسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير عام المستشفى، وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية.

وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيقات المعنية.