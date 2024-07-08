الإثنين 08 يوليو 2024
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محافظات

إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف

إزالة 27 حالة تعدٍ
إزالة 27 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، انتظام العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الــ23 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة.

وجاء ذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 27 حالة تعدٍ ببني سويف

 جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم، مدير أملاك الدولة، تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة  8 حالات تعد على 12 قيراطًا، ليصل إجمالي ما تم إزالته "على مدار يومي السبت والأحد الماضيين" إلى 27 حالة تعد  منها "7 حالات تعد بالبناء المخالف  على 492 متر أملاك دولة و20 حالة على مساحة 21 قيراطًا أرض زراعي".

كما جاء ذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

الموجة 21 من حملات الإزالة ببني سويف

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024م.

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