محافظ بني سويف: إزالة 47 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وبناء مخالف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات التي بدأت "السبت الماضي" تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

إزالة 47 حالة تعدي على الأراضى الزراعية ببني سويف

إزالة 47 حالة تعدي على الأراضى الزراعية وبناء مخالف ببني سويف

وذلك من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده أحمد إبراهيم مدير أملاك الدولة ببني سويف، تضمن الإشارة إلى أنه تم "أمس" إزالة 20 حالة تعدي على 14 قيراطًا، ليصل إجمالي ماتم إزالته، منذ انطلاق المرحلة وحتى صباح اليوم إلى 47 حالة تعدي منها 7 حالات تعد بالبناء المخالف على 492 متر أملاك دولة و40 حالة على مساحة فدان و12 قيراط أرض زراعية.

وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقًا للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

إزالة 47 حالة تعدي على الأراضى الزراعية ببني سويف

المرحلة الأولى من الموجة الـ23 لإزالة التعديات ببني سويف

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث يجرى تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024م.