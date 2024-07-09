أردوغان: سنطرح قضية مجازر غزة في قمة الناتو

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه سيطرح قضية المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني والسكان في قطاع غزة، خلال قمة الناتو، معربا عن أمله بالنتيجة المرجوة للمفاوضات الجارية في القاهرة بين حركة حماس وإسرائيل.

وأضاف أردوغان، في مؤتمر صحفي قبيل سفره إلى الولايات المتحدة لحضور قمة زعماء الناتو في واشنطن، أن بلاده تتابع بصبر محادثات القاهرة والدوحة الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

زعماء الناتو، فيتو

ودعا أردوغان أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وخاصة أمريكا، للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، بعد أن أيد المجلس اقتراحا أمريكيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

تركيا ترحب بأي مقترح لوقف إطلاق النار

وفي مؤتمر سابق له في مدريد، إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، قال أردوغان إن أنقرة ترحب بأي مقترحات لوقف إطلاق النار تنهي حرب غزة.

وأضاف أن "إسرائيل تواصل مجازرها الوحشية، وبينما هي تواصل هذه المجازر، فإن الموقف الأمريكي من الحرب يزعجنا بشدة"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

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