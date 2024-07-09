قمة الناتو في واشنطن تسلط الأنظار حول قدرة بايدن الذهنية.. مخاوف أوروبية كبيرة من فوز ترامب.. والحرب الأوكرانية تسيطر على المشهد وطموحات الصين حاضرة

يعقد حلف الناتو غدًا الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن قمة تاريخية، حيث تشهد هذه القمة احتفالات الحلف بمرور 75 عامًا على تأسيس الحلف، في ظل غموض بشأن الحرب الروسية الأوكرانية ومصير ضم كييف إلى الحلف وحالة من الجدل السياسي وبوادر ظهور صراعات على جانبي المحيط الأطلسي، والضجة المتزايدة حول قدرة الرئيس جو بايدن على الفوز وإعادة انتخابه.

وتتوجه الأنظار إلى المؤتمر الصحفي الذي يعقده بايدن في اختتام القمة يوم الخميس، لرصد قدرته على التفاعل مع أسئلة الصحفيين، حيث يخاطب بايدن حلفاء الناتو علنًا بعد ظهر الأربعاء ويقيم مأدبة عشاء للقادة وأزواجهم.

الرئيس الأمريكي جو بايدن، فيتو

جدول أعمال بايدن خلال قمة الناتو

ويتضمن جدول أعماله يوم الخميس اجتماعًا لمجلس الناتو وأوكرانيا ومع ما يقرب من عشرين دولة وقعت على اتفاقيات أمنية فردية مع أوكرانيا. ويختتم القمة بمؤتمره الصحافي ثم يغادر بعدها لاستكمال فاعليات حملته الانتخابية إلى ولاية ميشيجان يوم الجمعة المقبل.

ويتضمن جدول أعمال بايدن خلال القمة لقاء ثنائيًا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ولقاء آخر مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر بعد فوز حزب العمال بانتخابات ساحقة.

معلومات عن حلف الناتو

حلف الناتو تحالف عسكري تأسس عام 1949 من 12 دولة بهدف مواجهة توسع الاتحاد السوفياتي في أوروبا والعالم في أعقاب الحرب العالمية الثانية، ويقع مقر الحلف في بروكسل، وبعد توسعه أصبح يضم 32 دولة، وكانت السويد آخر دولة انضمت إليه في السابع من مارس 2024.

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية باستسلام القوات الألمانية للحلفاء في مايو 1945، ظهرت التهديدات التوسعية للاتحاد السوفياتي، مما دفع دول أوربا الغربية إلى التفكير في وسيلة "لردع الخطر الشيوعي" واحتوائه في أوروبا وأمريكا الشمالية.

قلق أوروبي من إعادة انتخاب ترامب

وتثير تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حول تشجيع روسيا على القيام بكل ما تريد ضد الحلفاء الذين لم يدفعوا فواتيرهم، تثير قلقًا واسع النطاق في أوروبا حول السياسات التي سيقدم عليها ترامب في حال فوزه بالرئاسة تجاه حلف الناتو.

دونالد ترامب، فيتو

ويقول بعض المحللين أن ترامب إذا عاد إلى البيت الأبيض، قد يختار قطع الدعم العسكري لكييف وأن يمكّن روسيا من تعزيز سيطرتها على الأراضي التي استولت عليها في أوكرانيا، لذلك يرى قادة الحلف أن أفضل طريقة لضمان أمن أوكرانيا على المدى الطويل هي منحها المزيد من القدرات العسكرية لهزيمة روسيا، وهو ما يعني تسريع تسليم أنظمة الدفاع الجوي والطائرات والصواريخ طويلة المدى وتطوير إنتاجها الدفاعي لتقليل اعتمادها على الغرب.

أبرز القضايا التي تناقشها قمة الناتو في واشنطن

وتناقش قمة الناتو في واشنطن تعزيز دفاع الحلفاء والردع لروسيا، والثاني هو دعم جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها، والثالث هو الاستمرار في تعزيز الشراكات العالمية للحلف خصوصًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وصرح مسؤول أمريكي كبير للصحافيين، الجمعة الماضي، إن الناتو وضع مفهومًا إستراتيجيًّا جديدًا في قمة مدريد يرتكز على جهود تعزيز الدفاع والردع، واتفق قادة الحلف في قمة فيلنيوس على خطط لتحقيق هذه الاستراتيجية. ولذا ستركز قمة واشنطن على تنفيذ هذه الخطط لردع أي هجوم والدفاع عن التحالف من خلال زيادة الإنفاق الدفاعي، ورفع مستويات الاستعداد وتعزيز القيادة والسيطرة والتدريبات الدفاعية الجماعية.

ويعتبر ملف دعم أوكرانيا للدفاع عن نفسها في مواجهة روسيا، وتعزيز قدرات الردع والدفاع، هو البند الأكثر إلحاحًا على جدول أعمال القمة، ولهذا السبب اتفق وزراء دفاع الحلف على وضع خيارات الرد على الأعمال العدائية التي تقوم بها روسيا.

قمة الناتو تناقش مخاوف اليابان من طموحات الصين

وأثارت اليابان مخاوف من طموحات الصين، حيث أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن ما يحدث في أوكرانيا اليوم ربما يحدث في شرق آسيا غدًا.

وتحاول الولايات المتحدة إلى ضم أوروبا إلى حملتها لمواجهة صعود الصين مثلما فعلت في حشد الحلفاء ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. ولا يقتصر الأمر على الخلافات العسكرية والسياسية حول طموحات الصين بالمنطقة والعدوان ضد تايوان وعلاقاتها بروسيا وكوريا الشمالية بل تمتد الخلافات إلى مجالات التجارة والتكنولوجيا.