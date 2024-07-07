الأحد 07 يوليو 2024
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خارج الحدود

أردوغان: سنوجه دعوة للرئيس السوري لزيارة تركيا

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

 أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، رغبته في عودة العلاقات بين تركيا وسوريا، مشيرًا إلى أنه قد يوجّه دعوة للرئيس السوري، بشار الأسد لزيارة أنقرة في أي لحظة.

 

إعادة العلاقات التركية السورية

 وحسب ما نقلته وكالة “الأناضول” التركية، قال أردوغان اليوم الأحد: “سنوجه دعوتنا إلى الرئيس السوري بشار الأسد، وقد تكون في أي لحظة، ونأمل أن نعيد العلاقات ”التركية - السورية" إلى ما كانت عليه في الماضي".

وأضاف، أن “الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين لديه مقاربة بشأن لقائنا مع الأسد في تركيا، ورئيس الوزراء العراقي لديه مقاربة، نتحدث هنا عن الوساطة فما المانع منها مع جارتنا؟”.

 

اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا

وأشار: "وصلنا الآن إلى مرحلة بحيث أنه بمجرد اتخاذ بشار الأسد خطوة لتحسين العلاقات مع تركيا، سوف نبادر بالاستجابة بشكل مناسب".

وحول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال أردوغان إن “هناك محادثات بين رئيس الموساد ومسؤولي حماس في الدوحة، وتم خلالها اتخاذ بعض الخطوات الإيجابية والتي تتوخى وقفا دائما لإطلاق النار”.

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أردوغان سوريا تركيا

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