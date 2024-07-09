مجلس مودرن سبورت يتنازل عن حصته في الملكية للمجلس السابق

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة وليد دعبس تقديم استقالته من رئاسة النادي وترك مهام إدارته للمجلس السابق، إثر الأزمة المشتعلة حول المتسبب بوفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وتضمنت القرارات تنازل المجلس الحالي عن الحصص المملوكة له للمجلس السابق مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

أحمد رفعت، أصدر مجلس إدارة نادي مودرن سبورت بيانا رسميا يتضمن استقالة وليد دعبس من رئاسة النادي وعدد من القرارات إثر التصريحات الأخيرة التي أعقبت وفاة اللاعب أحمد رفعت.

قرارات مودرن سبورت

وجاء في نص البيان:

"وبناء على ماسبق فقد أصدرنا القرارات التالية التي لا رجعه فيها:

١ - تقدم الدكتور وليد دعبس باستقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي مودرن سبورت نظرًا لما تعرض له سيادته من تشويه لشخصه ولكيان النادى وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل.

٢ - قرر السادة ملاك الحصص الحاكمة للشركة التنازل عن الحصص المملوكة لهم للملاك السابقين مع تفويضهم في إدارة وتسيير الأعمال بالنادي لحين توفيق الأوضاع.

٣. تقديم الدعم اللازم للجنة المشكلة بقرار السيد وزير الشباب والرياضة بشأن التحقيق في الوقائع التي تخص اللاعب الراحل أحمد رفعت في حدود المعلومات المتوفرة لدينا حال إدارة النادى اعتبارًا من سبتمبر ٢٠٢٣.

ختامًا.. يتوجه الدكتور وليد دعبس بالشكر للشعب المصري ويعتذر عن محاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام وينسحب من المشهد الرياضي في مصر، ويعلن تعزية أسرة المرحوم أحمد رفعت في بيتهم بالتجمع الخامس بصفته الشخصية وبدون أي صفة رسمية لتقديم العزاء الواجب.

والله خير شاهدا ووكيلا".



وأثارت تصريحات وليد دعبس رئيس نادي مودرن سبورت “فيوتشر سابقا” بشأن قضية وفاة أحمد رفعت حفيظة وغضب الكثيرين الذين رأوا فيها عدم مراعاة لحرمة الموت وعدم مراعاة للاعب وأسرته الذي حاول المساس به لصالح ناديه والمتهمين بالتسبب في وفاة اللاعب بعد تصريحات نادر شوقي وكيل أحمد رفعت.

وفجر مسئول بنادي الوحدة الإماراتي مفاجأة من العيار الثقيل بالإدلاء بتصريحات أحرجت مسئولي نادي فيوتشر، حيث كذب ما صرح به أحمد دياب رئيس رابطة الأندية والذي كان يشغل منصب رئيس شركة الكرة بنادي مودرن سبورت سابقا بشأن صفقة انتقال رفعت للفريق الإماراتي وكذب أيضا دعبس بشأن تصريحاته التي ألمحت إلى سمعة اللاعب الأخلاقية.

مشادة كلامية بين دعبس وحتحوت

شهدت حلقة برنامج «الماتش»، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت انفعالًا ومشادة كلامية من وليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت، أثناء الحديث بشأن ملف اللاعب الراحل أحمد رفعت.

وقال وليد دعبس في تصريحاته: "الموضوع فيه لبس هو ابني أنا غلط وأحمد متعملش أي إجراء معاه غير كل خير ليه ولأسرته ولأي حد بيحبه غير كده وكده مفيش برنامج متقلش فيه على أخلاقيات أحمد مني.

وأضاف وليد دعبس: "لو عمال تاخد في كلام أحمد رفعت كله نسيت ليه إنه قال الراجل ده مش رئيس نادي ده أبويا".

ليرد هاني حتحوت: “لأني ببساطة واقف عند نقطة واحدة وهي الضغط على رفعت وأدى بحسب اللاعب إلى وفاته أنا ميهمنيش الكويس اللي في القصة اللاعب قال أنا هموت”.

ليعلق وليد دعبس: الظاهر أنت برضو بتحاول تحور الحوار بقولك الراجل قال ده أبويا مش كلمة حلوة، أبويا دي كلمة كبيرة يا أستاذ.

ليقاطعه هاني حتحوت: لكن موت رفعت أكبر يا دكتور والمسؤول عن موته لازم يحاسب

ليرد من جهته وليد دعبس قائلًا: بالفكر ده دمرتوا الإعلام مش عايزين حد يتكلم.

وقبيل الختام توجه هاني حتحوت بسؤال: هل دعيت إلى تحقيق خلال الأيام الماضية؟، ليرد وليد دعبس: أنا أروح تحقيق؟ ليه إن شاء الله؟، على أساس إيه مش في لجان قانونية.

وأتم وليد دعبس: إيه الكلام الفارغ ده، أنتم يا جماعة بقيتوا تقولوا كلام فارغ في فارغ، أنتم مش إعلام أنتم مأجورين، قبل أن تنتهي المكالمة بشكل مفاجئ.



موعد ومكان عزاء أحمد رفعت بالقاهرة

وفاة أحمد رفعت، يقام اليوم الثلاثاء عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ومودرن سبورت الذي وافته المنية فجر السبت الماضي إثر أزمة قلبية.

ويقام عزاء الراحل أحمد رفعت بعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء بقاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي.

وفاة اللاعب أحمد رفعت

وتوفي صباح السبت الماضي أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، وذلك بعد الواقعة الشهيرة في مارس الماضي التي توقف فيها قلبه فترة طويلة ونجحت الجهود آنذاك في إنقاذ حياته.

كانت هذه الواقعة بمثابة عودة من الموت لكي يودع الجميع قبل وفاته اليوم.

أزمة وفاة أحمد رفعت

وكان رفعت قد تعرض لتوقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء مباراة لفريقه أمام الاتحاد السكندري، في 11 مارس الماضي، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى، حيث ظل تحت الملاحظة والرعاية الطبية.

وغادر أحمد رفعت المستشفى، في 9 أبريل الماضي، بعد استقرار حالته الطبية، بعد 29 يوما ليبقى تحت الملاحظة في منزله.

وظهر رفعت في تدريبات فريقه، يوم 24 يونيو الماضي، لمؤازرة مودرن قبل مواجهة الجونة، في الجولة الـ28 من الدوري المصري الممتاز.