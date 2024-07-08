تذبذب مؤشرات EGX بختام تعاملات البورصة، وخبيرة تكشف السبب

البورصة المصرية، اختتمت مؤشرات البورصة المصرية على تذبذب بحركة تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، بإجمالى 116 ألف عملية تداول بانتهاء المده المسموحه للتداول على الأسهم بحركة التداولات اليوم بالبورصة المصرية .

حركة التداولات جلسة الإثنين 8 يوليو 2024

هبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37 % عند مستوى 28.411.87 نقطة.

صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.09 % عند مستوى 6.298.78 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.14 % عند مستوى 9.127.76 نقطة.

صعد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.82 % عند مستوى 2.752.43 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو

خبير أسواق مال: هبوط مشتريات المصريين ساهم فى انخفاض المؤشرات اليوم

وقالت الدكتورة هدى المنشاوى خبيرة اسواق المال لــ “ فيتو”: ان هبوط مشتريات المصريين ساهم فى انخفاض المؤشرات اليوم مشيره الى ان مؤشرات البورصة المصرية استمرت في المسار المرتفع بعد إغلاقها أمس على صعود بتسجيل قيمة تداولات عاليه بعد ساعة من حركة التعاملات.

واشارت المنشاوى الى ان: قوى بيعيه سيطرت على الحركة بختام التعاملات وهو الامر الذى دفع المؤشرات الى التحول الى اللون الاحمر مما فرض حاله من عدم الاستقرار واستكمال تخطى مستويات جديده اجبرت المؤشر على الاغلاق على تباين واضح بجلسه اليوم.

واضافت المنشاوى: حاله التذبذب فى المؤشرات كانت متوقعه خلال جلسه اليوم نتيجه انخفاض المؤشرات بالتزامن مع الاجازات والمناسبات الرسميه والمؤشرات الان فى الاتجاه الصاعد ولكن بحذر مشيرة الى استكمال المؤشرات الصعود نتيجه القوى الشرائية التى تقبل عليها البورصة المصرية الاشهر المقبلة خاصة مع الاعلان عن عوده برنامج الطروحات فى اكتوبر المقبل وهو الامر الذى دفع المستثمر الى ضخ المزيد من الاموال بادوات سوق المال الاستثمارية.

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