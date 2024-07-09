وفد أمني مصري يتوجه غدا إلى قطر لتقريب وجهات النظر بين حماس وإسرائيل

كشف مصدر رفيع المستوى، أن الوفد الأمني المصري يتوجه غدا إلى العاصمة القطرية الدوحة في مهمة لتقريب وجهات النظر بين حركة حماس وإسرائيل للوصول إلى اتفاق الهدنة في أقرب وقت.

أفادت بذلك قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، منذ قليل.