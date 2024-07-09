الثلاثاء 09 يوليو 2024
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ملفات وحوارات

حرب الإبادة تتواصل ضد الشعب الفلسطيني.. 38 ألف شهيد، 70% منهم أطفال ونساء.. 500 من الأطقم الطبية.. 158 صحفيا.. 10 آلاف مفقود.. و87 ألف مصاب

العدوان الإسرائيلي
العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين، والتي دخلت شهرها العاشر، عبر مواصلة جرائم القتل والمجازر والتدمير وإنهاك سكان غزة عبر فرض النزوح القسري المتكرر والمجاعة والتعطيش والعقوبات الجماعية.

من جانبها، أدانت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد"، وبشدة مواصلة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي علي قطاع غزة.

أسر 12 ألف فلسطيني منهم 6000 محتجزين في أماكن مجهولة

وكشفت في أحدث تقرير لها عن استشهاد أكثر من 38 ألف فلسطيني، 70% منهم أطفال ونساء، ومن بين الشهداء 500 من الأطقم الطبية و158 صحفيا و200 موظف في وكالة الغوث الدولية، وفقدان أكثر من 10 آلاف، وإصابة أكثر من 87 ألفا، وأسر 12 ألفا، لا يزال منهم 6000 محتجزين في أماكن مجهولة قتل منهم 37 أسيرا حتى الآن، وتدمير أكثر من 80% من منازل ومنشآت القطاع المدنية والخدمية والبنية التحتية والمرافق الخدمية الصحية والتعليمية والإنسانية.

حرب الإبادة دخلت شهرها العاشر، فيتو 


وأشار التقرير إلى إجبار معظم سكان القطاع على النزوح القسري المتكرر، وفرض عقوبات جماعية علي سكان القطاع بقطع إمدادات الكهرباء والمياه والاتصالات وإعاقة وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود وباقي الاحتياجات الإنسانية، ومنع وإعاقة عمل المؤسسات الدولية وخاصة عمل وكالة الغوث الدولية، فضلا عن إغلاق المعابر الحدودية، ومنع سفر الجرحي والمرضى وأصحاب الحاجات؛ الأمر الذي تسبب في استشهاد ووفاة قرابة 500 من أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى والأطفال جراء نقص وغياب الخدمات الصحية والأدوية والمجاعة وانتشار الأمراض والأوبئة.

مؤامرة الصمت والعجز الدولي الفاضح 

ونددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، برئاسة د. صلاح عبد العاطي، بمؤامرة الصمت والعجز الدولي الفاضح عن وقف شريعة الغاب وحرب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وجرائم الاحتلال الإسرائيلي، وخرقه الفاضح لكل قواعد القانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان وعدم التزامه بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وتدابير محكمة العدل الدولية.

طالع للمزيد: الشهر العاشر من العدوان.. حصيلة ضخمة لضحايا حرب الإبادة في غزة (إنفوجراف)

 الأمر الذي سمح لقوات الاحتلال الإسرائيلي بتصعيد  جرائمها بحق المدنيين عبر استمرار  المجازر بحق العائلات وقصف واستهداف مراكز الإيواء وإخلاء المستشفيات وإخراجها من الخدمة، وإصدار أوامر التهجير القسري المتكررة، والتي أدت منذ مساء الجمعة الماضي وحتى مساء أمس الاثنين إلى تهجير قرابة 450 ألفا من المدنيين في مدينة خانونيس وأحياء مدنية غزة الشرقية والغربية، وشمال القطاع وتدمير مقومات الحياة الباقية، وتصعيد عمليات الهجوم البري والقصف العشوائي بقدائف الدبابات والأحزمة النارية وإطلاق الرصاص من طائرات الكود كابىتر، والذي تسبب في مقتل عشرات المواطنين وتركهم في الشوراع دون السماح لأطقم الإسعاف بإجلاء الجرحى، واستخدام المدنيين كدروع بشرية واعتقال آخرين بعد التنكيل بهم وتعذيبهم ونقلهم لأماكن مجهولة، وإخلاء المستشفيات كما حدث مع المستشفى الأوروبي في خانيونس ومستشفى المعمداني في مدينة غزة، مع الاستمرار في منع المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء للمستشفيات؛ ما تسبب في وفاة العديد من الأطفال والمرضى، كما ساهم في وقف وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية في تفاقم المجاعة الحادة بين سكان القطاع وخاصة شمال غزة الذي باتت المجاعة تهدد حياة الآلاف من المواطنين فيه.

المستشفيات اكتظت بالجرحى والمصابين والشهداء، فيتو

قطاع غزة منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة

وحذرت الهيئة الدولية "حشد" من مخططات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي والتي جعلت من قطاع غزة منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة، عبر تصعيد جرائم وسياسيات القتل والمجازر والترويع والتجويع والتعطيش والإنهاك والتهجير القسري المتكرر وحرمان المدنيين من أي استقرار أو مقومات الحياة، وفرض الحصار والعقوبات الجماعية ومنع عمل المنظمات الدولية الإنسانية وتدمير المنازل والمنشآت المدنية الخدمية وآبار المياه والبنية التحتية.

اقرأ أيضا: الدفاع المدني بغزة: جيش الاحتلال يستهدف منازل مأهولة شرق غزة وسقوط العشرات

كذلك توسيع المستوطنات واعتداءات المستوطنين واقتحام المسجد الأقصى ومنع دخول المصلين إليه، والتنكيل بالأسرى، وعمليات الاقتحام للمدن والمخيمات الفلسطينية، بما يطيل من أمد حرب الإبادة وتعطيل جهود الوسطاء والمجتمع الدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، وللحفاظ على بقاء حكومة الاحتلال الفاشية والعنصرية، وتنفيذ مخططاتها في تصفية القضية الفلسطينية عبر تدمير قطاع غزة وإبادة وتهجير الفلسطينيين منه، وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بدون سكان، وتحويل الضفة الغربية إلى معازل، وتهويد مدينة القدس وعزلها عن محيطها، في تنكر لكل قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإفشال كل فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

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الشعب الفلسطيني حرب الإبادة سكان غزة النزوح القسري العقوبات الجماعية الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني حشد د صلاح عبد العاطي وكالة الغوث الدولية

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