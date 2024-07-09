الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن خروج جميع المرافق الطبية بغزة عن الخدمة

العلال الاحمر الفلسطيني،
العلال الاحمر الفلسطيني، فيتو

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، اليوم الثلاثاء، أن جميع النقاط الطبية والعيادات الطارئة التابعة للجمعية في محافظة غزة خرجت عن الخدمة.

 إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري

وقالت الجمعية إن خروج مرافقها عن الخدمة جاء بسبب إجراءات الاحتلال بالإخلاء القسري لمناطق مختلفة في المحافظة والتي تتواجد بها النقاط الطبية والعيادات".

وذكرت وكالة "وفا" أن 15 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة تعمل وجميعها تعمل جزئيا وتواجه نقصا حادا في العاملين والإمدادات الطبية بما في ذلك التخدير والمضادات الحيوية.

واستشهد  نحو 500 كادر في القطاع الصحي وأصيب المئات واعتقلت القوات الإسرائيلية أكثر من 310 آخرين ودمرت 130 مركبة إسعاف خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ 9 أشهر، وفق الوكالة.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن  حجم الإمدادات الطبية التي تدخل غزة غير كاف لاستدامة الاستجابة الصحية".

وفي وقت سابق من اليوم قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا مكان آمنا في غزة وأن التقارير الأخيرة حول أوامر الإخلاء الإسرائيلية بمدينة غزة، تعيق إسعاف المصابين.

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