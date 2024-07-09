الثلاثاء 09 يوليو 2024
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خارج الحدود

الهلال الفلسطيني: إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني زاد من مأساة القطاع

غزة
غزة

قالت نيبال فرسخ مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن  قطاع غزة يعاني نقصا كبيرا في المياه الصالحة للشرب، مؤكدًا أن الاحتلال يتجاهل نداءات المنظمات الدولية التي تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات.

 

الاحتلال الاسرائيلي دمر شبكات الصرف الصحي

وأضافت مسؤولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني للقاهرة الإخبارية، الاحتلال دمر شبكات مياه الصرف الصحي في قطاع غزة أدى إلى انتشار الأوبئة والأمراض، فضلًا عن إغلاق الجانب الفلسطيني من معبر رفح عمق المأساة الإنسانية في قطاع غزة.

وأوضحت أن أكثر من 1000 متطوع ومتبرع في طواقمنا يعملون بمختلف أنحاء قطاع غزة لتقديم الخدمات اللازمة للفلسطينيين، وننسق مع الجهات الدولية والأمم المتحدة لبحث سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة

ولفتت أن 96% من سكان قطاع غزة يعانون انعدام الأمن الغذائي بسبب نقص المساعدات الإنسانية.

وكان أكد يائير لابيد، زعيم المعارضة في دولة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، إنه لا يمكن استمرار الحرب على قطاع غزة إلى الأبد، ولا يمكن تجنيد الاحتياط طويلًا، مؤكدًا أن الاقتصاد في بلاده لا يتحمل
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