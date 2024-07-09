استراتيجية توطين صناعة السيارات في مصر.. أبرزها توفير حوافز للتصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية.. وكامل الوزير: نمتلك كافة الإمكانات والمقومات

توطين صناعة السيارات في مصر، تستهدف وزارة النقل والصناعة تعميق الصناعة المحلية وجذب الاستثمارات من خلال خطة شاملة للنهوض بكافة الصناعة المصرية وتوفير مناخ جديد لتنميتها وتطويرها، خاصة في صناعة السيارات التي تعتبر أحد أهم الصناعات العالمية، لذلك حرصت الدولة على وضع استراتيجية شاملة لتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع.

توطين صناعة السيارات في مصر

تعتبر صناعة السيارات من الصناعات كثيفة العمالة نظرا لتعدد الصناعات المغذية لها، ووضعت الوزارة استراتيجية واضحة في هذا الملف لزيادة تعميق التصنيع المحلي من خلال توفير حوافز لتعميق التصنيع المحلي وجذب الشركات العالمية للعمل بالسوق المصري لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير من خلال الوصول لاقتصاديات الإنتاج الكمي لتكون قادرة على المنافسة في صناعة السيارات.

صناعة السيارات، فيتو

مشروع إنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد

الوزارة خططت لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع صناعي للسيارات بشرق بورسعيد مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة حيث يضم المجمع 3 مصانع ( مصنع للبدن ومصنع للدهان ومصنع للتجميع) لتصنيع عدة أنواع وطرازات من السيارات والذي يمثل الجانب الأكبر منها الاستثمارات الأجنبية، وذلك لتشجيع شركات تصنيع السيارات على الاستثمار في خطوط الإنتاج والتجميع والعمل على تعميق الصناعة في مكونات وإجراء تصنيع السيارات والعمل على تعميق صناعة المكونات افقيا ورأسيا.

بنك التنمية وإعادة الإعمار الأوربي EBRD أعد دراسة جدوى لإقامة مجمع صناعي في مصر حيث أوضحت الدراسة أن معدل العائد على الاستثمار من إقامة المجمع يصل إلى 17 % من الاستثمارات بالدولار.

صناعة السيارات، فيتو

مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي

الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة عقد اجتماعًا لبحث استراتيجية صناعة السيارات واستعراض الاجتماع مستهدفات توطين صناعة السيارات وتعميق التصنيع المحلي، وذلك من خلال العمل على بحث المعوقات والمشكلات التي تواجه عملية التصنيع وتركيز الجهود لحلها وتوفير مناخ صناعي مناسب وبحث خطوات لتوطين وتنمية صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

كامل الوزير: مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات لإقامة صناعة سيارات

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لإقامة صناعة سيارات حقيقية بدلا من الاكتفاء بالتجميع، مشيرا إلى أن إستراتيجية صناعة تتضمن مجموعة من الحوافز والمزايا الهادفة إلى تعميق هذه الصناعة الإستراتيجية وتوفير المقومات اللازمة للنهوض بها وبناء قاعدة صناعية كبرى، الأمر الذي سيسهم بشكل كبير في ضخ مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع وكذلك جذب الصناعات المغذية لصناعة السيارات.

توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للاستثمار في مصر

الوزير أكد حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.

العائد من توطين صناعة السيارات في مصر

حقق توطين صناعة السيارات في مصر مجموعة من العوائد الاقتصادية الكبيرة من خلال مجموعة من العوامل أهمها:

- توفير العملة الصعبة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي.

- توفير فرص عمل للشباب.

- تلبية احتياجات السوق المحلي.

- القضاء على استيراد الأتوبيسات من الخارج.

- تعظيم القيمة المضافة للصناعة المصرية

- تصدير فائض التصنيع للخارج بما يسهم في توفير العملة الصعبة.

صناعة السيارات، فيتو

عوامل نجاح منظومة تصنيع السيارات في مصر

نجاح منظومة توطين صناعة السيارات في مصر يعتمد على توفير كل مقومات الصناعة من مواد خام من الداخل وليس بالاعتماد على استيراد هذه المواد من الخارج لأن السوق المحلي يعد سوقا كبيرا نتيجة استهلاك كميات كبيرة من السيارات في العديد من المحافظات والشركات التي تعمل في مجال النقل.

صناعة السيارات، فيتو

5 محاور لتطوير الصناعة المصرية

الفريق كامل الوزير وضع خطة شاملة تعتمد على خمس محاول لتطوير الصناعة تتمثل في الآتي:

- ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي تصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع الصناعة.

- تعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعة كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية.

- التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة.

- الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها وحرفيتها؛ مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

- التصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.