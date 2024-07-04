بعد تجديد الثقة في كامل الوزير، رؤية مستقبلية لخطة النقل لتطوير كافة القطاعات.. وتوطين الصناعة وتكوين شراكات عالمية "أبرز المستهدفات"

تسعى وزارة النقل لاستكمال خطتها الشاملة للنهوض بكافة القطاعات، وذلك بعد تجديد الثقة في الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشؤون الصناعة ووزير للنقل والصناعة.

وزير النقل:استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات

الفريق كامل الوزير أكد على مواصلة العمل على مدار الساعة لاستكمال النهضة الكبيرة التي تحققت في قطاع النقل في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى هذا القطاع إهتمامًا غير مسبوق باعتباره الشريان الرئيسي الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد قاطرات التنمية ودعامة أساسية من دعائم الاقتصاد المصري مشيرا الى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير كافة قطاعات خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه.

الفريق كامل الوزير، فيتو

ملامح الخطة المستقبلية لوزارة النقل في قطاع الطرق والكباري

قطاع الطرق والكباري تسعى الوزارة إلى الانتهاء من إنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية بالإضافة إلي إنشاء عدد 35 محور جديد علي النيل ليصبح اجمالي عدد محاور / كباري النيل 73 محور / كوبري بدلًا من 38 محور / كوبري قبل يونيو 2014 وإنشاء عدد 1000 كوبري / نفق ليصبح الإجمالي 2500 كوبري / نفق، بالاضافة إلي الإهتمام برصف الطرق المحلية داخل المحافظات وطرق المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

ملامح الخطة المستقبلية لوزارة النقل في قطاع السكك الحديدية

قطاع السكك الحديدية تسعى الوزارة إلى استكمال تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية التي ترتكز علي عدد 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة ( الجرارات – عربات الركاب والنوم والبضائع) وتطوير البنية الأساسية ( المزلقانات - تجديدات السكة – المحطات ) وتطوير نظم الإشارات علي الشبكة وتطوير الورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري.

السكك الحديدية، فيتو

ملامح الخطة المستقبلية لوزارة النقل في قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي

قطاع مترو الأنفاق والجر الكهربائي وتحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التيتسعى الوزارة إلى التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي الحديثة الصديقة للبيئة ( شبكة القطار الكهربائي السريع بطول 2000 كم – القطار الكهربائي الخفيف بطول 111 كم – مشروعي المونوريل شرق وغرب النيل بطول 103 كم ومترو الإسكندرية.

وذلك بالاضافة إلى تاهيل ترام الرمل وذلك لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب علي النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

ملامح الخطة المستقبلية لوزارة النقل قطاع الموانئ البحرية

قطاع النقل البحري تسعى الوزارة استكمال مخطط تطوير الموانئ البحرية بإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح من (18-22) متر لتصل أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلي ١٠٠ كم بالإضافة إلى إنشاء حواجز أمواج بأطوال ١٥ كم وتعميق الممرات الملاحية لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من ١٨٥مليون طن و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويًا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة بالاضافة إلي 10 مليون حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا. بالإضافة إلي تطوير الأسطول البحري المصري ليصل الي عدد ٣١ سفينة عام ٢٠٣٠ قادرة على نقل 20 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا بدلًا من ٢٠ سفينة عام ٢٠١٤ بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا ليكون قادر علي خدمة البضائع الإستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.

الموانئ البحرية، فيتو

تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية

تسعى الوزارة من خلال خطتها المستقلبية إلى تكوين شراكات إستراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات والخطوط الملاحية العالمية، لضمان وصول وتردد أكبر عدد من السفن العالمية على الموانئ المصرية، ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت.

تكوين أسطول تجارى مصري قوي

تسعى الوزارة إلى تكوين أسطول تجارى مصري قوي قادر علي خدمة التجارة الدولية وإحتياجات الدولة المصرية والربط بين مصر والدول الصديقة حيث تستهدف الدولة المصرية امتلاك اكثر من 31 سفينة بأفضل الطرازات العالمية وكذا أسطول من القاطرات البحرية قادرة علي خدمة السفن العالمية وبكفاءه عالية.

