مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة على خطوط الوجه البحري والصعيد
تستعرض فيتو لقرائها مواعيد قطارات التالجو الفاخرة وأسعار تذاكرها على خطوط السكك الحديدية بالوجه القبلي والبحري.
مواعيد قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة إلى الاسكندرية
القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.
القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساءً.
القطار رقم 2027 القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساءً.
مواعيد قطار تالجو على من الاسكندرية إلى القاهرة
قطار رقم 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.
قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.
قطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.
أسعار قطار التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس
الدرجة الأولى: 225 جنيهًا.
الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.
مواعيد قطارات تالجو الفاخرة على خطوط الصعيد
قطار رقم 2030 من القاهرة الساعة 7 مساءً ويصل أسوان الساعة 6,40 صباحًا.
يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساءً يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحًا.
أسعار تذاكر قطار تالجو على خطوط الصعيد
-من القاهرة إلى المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.
-من القاهرة إلى أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.
- من القاهرة إلى سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.
- من القاهرة إلى قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.
- من القاهرة إلى الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.
- من القاهرة إلى إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.
- من القاهرة إلى أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.
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