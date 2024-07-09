الثلاثاء 09 يوليو 2024
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مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة على خطوط الوجه البحري والصعيد

قطار التالجو الفاخر،
قطار التالجو الفاخر، فيتو
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تستعرض فيتو لقرائها مواعيد قطارات التالجو الفاخرة وأسعار تذاكرها على خطوط السكك الحديدية بالوجه القبلي والبحري.

 

مواعيد قطارات تالجو الفاخرة من القاهرة إلى الاسكندرية 

القطار رقم 2025 من القاهرة الساعة 8 ص، ويصل الإسكندرية 10.30 صباحًا.
القطار رقم 2023 الساعة 2 ظهرا من القاهرة ويصل الإسكندرية الساعة 4.30 مساءً.
 القطار رقم 2027 القاهرة / الإسكندرية الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 9.30 مساءً.

عربات الدرجة الأولى، فيتو

مواعيد قطار تالجو على من الاسكندرية إلى القاهرة 

 قطار رقم 2022 من الإسكندرية الساعة 7:00 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:30 مساء.

 قطار رقم 2024 من الإسكندرية الساعة 2 ظهرا ويصل القاهرة الساعة 4.30 مساء.

قطار رقم 2026 من الإسكندرية الساعة 6:50 مساء ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساء.

 

أسعار قطار التالجو من القاهرة إلى الإسكندرية والعكس 

الدرجة الأولى: 225 جنيهًا.

الدرجة الثانية: 150 جنيهًا.

 

مواعيد قطارات تالجو الفاخرة على خطوط الصعيد

قطار رقم  2030 من القاهرة الساعة 7 مساءً ويصل أسوان الساعة 6,40 صباحًا.

يقوم قطار 2031 من أسوان يوميا الساعة 7 مساءً يصل القاهرة الساعة 6,50 صباحًا.

الدرجة الثانية من قطار التالجو، فيتو

 أسعار تذاكر قطار تالجو على خطوط الصعيد 

-من القاهرة إلى المنيا: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

-من القاهرة إلى أسيوط: الدرجة الأولى 350 جنيها، الدرجة الثانية 250 جنيهًا.

- من القاهرة إلى سوهاج: الدرجة الأولى 500 جنيه، الدرجة الثانية 300 جنيه.

- من القاهرة إلى قنا: الدرجة الأولى 550 جنيها، الدرجة الثانية 350 جنيهًا.

- من القاهرة إلى الأقصر: الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الثانية 400 جنيه.

- من القاهرة إلى إدفو: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

- من القاهرة إلى أسوان: الدرجة الأولى 700 جنيه، الدرجة الثانية 550 جنيهًا.

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