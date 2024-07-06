بعد تخصيص 1100 مليار جنيه لقطاع الجر الكهربي والمترو.. تنفيذ 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع.. وإنشاء مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كم

مشروعات الجر الكهربائي ومترو الأنفاق ، يعتبر قطاع النقل والمواصلات أحد أهم شرايين التنمية في مصر باعتباره الشريان الرئيسى الذى تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وذلك من خلال تقديم خدمات نقل أكثر تطورا وأقل تأثيرا على البيئة سواء في نقل المواطنين أو في نقل البضائع.

خطة النقل لاستكمال شبكة مترو الأنفاق والجر الكهربي

وزارة النقل قامت بوضع خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه تم تخصيص 1100 مليار جنيه منها لأعمال الأنفاق والجر الكهربائي وذلك بهدف التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق.

توفير وسائل جر كهربائي جماعي حضارية

تسعى الوزارة إلى إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية.

تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع

جاري تنفيذ عدد 3 خطوط من شبكة القطار الكهربائي السريع بإجمالي أطوال 2000 كم وعدد 60 محطة وتشمل الخط الأول ( السخنة – العلمين – مطروح ) بطول 675 كم والخط الثاني ( أكتوبر – أسوان – أبوسمبل ) بطول 1100 كم والخط الثالث ( قنا – الغردقة – سفاجا ) بطول 225 كم بالاضافة جاري تنفيذ مونوريل شرق النيل بطول 56,5 كم وعدد 22 محطة كما يتم تنفيذ مونوريل غرب النيل بطول 43,8 كم وعدد 13 محطة.

مشروع القطار الكهربائي الخفيف LRT

افتتحت وزارة النقل للمرحلتين الأولى والثانية من القطار الكهربائي الخفيف LRT ( السلام – العاشر – العاصمة الإدارية ) بطول 70 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26,3 مليار جنيه وجاري استكمال تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة ليصل إلى 105 كم، كما قامت الوزارة بافتتاح محطة عدلي منصور المركزية على مساحة 15 فدانا بتكلفة 1,3 مليار جنيه، ويتم فيها تبادل الخدمة بين عدد 5 وسائل نقل ( القطار الكهربائي الخفيف LRT – الخط الثالث لمترو الأنفاق – خط سكة حديد " عدلي منصور / السويس " – السوبرجيت – الأتوبيس الترددي " عدلي منصور / السلام " ).

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق من العتبة إلى الكيت كات وحتى إمبابة شمالًا وجامعة القاهرة جنوبًا بطول إجمالي للمرحلة 17,7 كم وعدد 15 محطة والانتهاء من تنفيذ وافتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو ( هارون– عدلي منصور) بطول 11,5 كم وعدد 10 محطات بتكلفة 28,4 مليار جنيه.

توريد عدد 32 قطارا مكيفا للتشغيل على الخط الثالث للمترو

قامت الوزارة بتوريد عدد 32 قطار مكيف للتشغيل على الخط الثالث للمترو ( المرحلتان الثالثة والرابعة ) بتكلفة 8,9 مليار جنيه ودخول 28 قطارا منها إلى الخدمة، وجاري تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع ( أكتوبر – الفسطاط ) بطول 19 كم وعدد 16 محطة.

التعاون مع الشركات العالمية للاستثمار

قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككى وذلك بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية، وفى هذا الإطار تم التنسيق من خلال ( مذكرات تفاهم / اتفاقيات الشروط والأحكام / عقود ) مع عدد ( 8 ) شركات عالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية.

توطين صناعة النقل في مصر

التعاون مع شركة ألستوم الفرنسية لإنشاء مجمع صناعي بمدينة برج العرب على مساحة 66 فدانا لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية ( إشارات – مهمات مزلقانات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية ) بالإضافة إلى إنشاء مصنع لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة ( مترو – ترام LRT- - مونوريل – قطار سريع -.... )، بالإضافة إلى إنشاء مجمع صناعى متكامل ومنطقة لوجيستية في برج العرب.

إنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق

التعاون مع شركة هيونداى روتيم الكورية الجنوبية والشركة الوطنية المصرية لصناعة السكك الحديدية ( نيرك ) لإنشاء مصنع لإنتاج قطارات مترو الأنفاق حيث تم التعاقد مع الهيئة القومية للأنفاق على تصنيع وتوطين صناعة عدد ( 40 ) قطار مترو بإجمالى عدد (320 عربة) لخطوط مترو القاهرة الكبرى الثانى والثالث وجارى إنشاء المصنع بمنطقة شرق بورسعيد ومن المخطط نهو في أكتوبر 2024 .

التعاون مع شركة نيرك وإحدى الشركات العالمية المتخصصة في إنشاء مصنع لإنتاج عربات السكك الحديدية العالمية المتخصصة في منطقة شرق بورسعيد وتنفيذ هذا التعاون بالجنيه المصري وقد تم الاتفاق على تحقيق نسبة توطين لعربات السكك الحديدية تصل إلى 80 %.

مستهدفات النقل في المرحلة القادمة

رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خـــلال:

- توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى.

- المساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى.

- المساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية.

- المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومى

- المساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين.

- ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولى وخاصةً دول الجوار.

