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السر في غابة المغناطيس، جمال شعبان يكشف سبب وفاة طبيبة تكليف شابة فجأة

وفاة طبيبة التكليف
وفاة طبيبة التكليف الشابة ريم سليمان، فيتو

الموت المفاجئ، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، عن سر وفاة طبيبة التكليف الشابة ريم سليمان، التي لم تكد تفرح باستلام عملها حتى وافتها المنية، محذرًا من انتشار موت الفجأة بين الشباب.

 

انتشار ظاهرة موت الفجأة بين الشباب 

وأكد الدكتور جمال شعبان أن ظاهرة موت الفجأة بين الشباب انتشرت نتيجة زيادة الجلطات القلبية، والأمراض المناعية، مرجعًا ذلك لزيادة ضغوط الحياة العصرية، وانتشار الغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة. 

توقف قلب ريم سليمان فجأة، فيتو

 وقال الدكتور جمال شعبان عن انتشار الموت المفاجئ خاصة بين الشباب: "ظاهرة الموت المفاجئ عند الشباب، زيادة الجلطات، زيادة الأمراض المناعية، غير معروفة السبب، لكن بعض أسبابها ضغوطات الحياة العصرية، والتدخين، المخدرات، الزيوت المهدرجة، الفاست فود، التلوث البيئي"

السر وفاة الفجأة في الغابة المغناطيسية

كما أشار جمال شعبان إلى أن من أسباب ظاهرة الموت المفاجئ أيضًا "الغابة الكهرومغناطيسية من موبايلات وشاشات وأجهزة، ومتلازمة ما بعد كوڤيد، وعدم ممارسة أي نشاط  بدني، والاستعداد الوراثي طبعا"
وتابع الدكتور جمال شعبان "لكل أجل كتاب.. رحم الله فقيدة الشباب في المنوفية  د. ريم سليمان طبيبة التكليف المتفوقة المهذبة"


أثار وفاة طبيبة التكليف الشابة ريم سليمان حالة من الحزن بين أصدقائها وأهل المنوفية، الذين نعوها قائلين "يا وجع القلب ملحقتش تفرح باستلام العمل... وفاة الدكتورة الشابة ريم سليمان من قرية سلكا بعد صراع مع المرض. اللهم اجعل صبرها على مرضها فى ميزان حسناتها"

 

توقف مفاجئ لعضلة القلب

وأكد أصدقائها أن طبيبة التكليف الشابة ريم سليمان عبد القادر، توفيت بسبب توقف مفاجئ لعضلة القلب، حيث أكدوا أنها لم تكد تتسلم عملها وتفرح بذلك حتى وافتها المنية، بشكل مفاجئ، مؤكدين أنها اتصفت بالأخلاق الكريمة والمعاملة الطيبة مع جميع أهالى القرية وزملائها.
وشيع الآلاف من أهالي قرية سلكا طبيبة التكليف ريم سليمان، إلى مثواها الأخير في مقابر القرية، حيث أكد أهالي القرية أن ريم "كانت متفوقة دراسيا طوال مراحل التعليم، وحصلت على المراكز الأولى بصفة دائمة، وعندما التحقت بكلية الطب كانت من العشرة الأوائل"

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