نجوم صدموا الوسط الفني برحيلهم المفاجئ.. علاء ولي الدين وهيثم أحمد زكي الأبرز.. وآخرهم طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز، تعددت حالات الموت المفاجيء مؤخرًا في الوسط الفني، وكان آخرهم الفنان طارق عبد العزيز، حيث غيب الموت الفنان طارق عبد العزيز فجأة وبدون مقدمات وهو ما ترك حزنًا شديدًا في قلوب محبيه وأصدقائه.

اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز

وكان الفنان شريف منير كشف في وقت سابق كواليس اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، خلال تواجده في بلاتوه التصوير، وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "كان عندنا تصوير صباح اليوم في فيلا في أكتوبر وهي ديكور طارق عبد العزيز فكنا النهاردة من الساعة 11 الصبح بنشتغل وهو كان موجود وفي حالة نفسية كويسة ونشيط وبيضحك ويهزر وفي أوج تألقه".

وأضاف: "كان فيه مشهد بعمله أنا وطارق عبد العزيز ومعنا ممثلة شابة جديدة اسمها نانسي المفترض بترن الجرس وهو بيروح يقابلها وعملنا بروفة وصورنا أول مرة الشوت، ولكن المخرج قال لأ عايزين نعمله مرة كمان ولما جهزنا لقيت طارق جاء ناحيتي بدل ما يروح للباب يفتح للممثلة فوجئت وشوفت لونه بيروح وبعدين سند رأسه عليا قال لي مش قادر ولقيت وشه أصفر أصفر أصفر وبعدين أبيض أبيض أبيض وبدأ يتلج ويروح مننا فنزلناه على الأرض، وقعدت أحاول أدلك له قلبه وقتها كانت عينه بتزيغ لفوق وبعدين وقف نبض القلب".

وتابع: "ذهبنا بطارق عبد العزيز لما القلب وقف على مستشفى الشيخ زايد ولما روحنا هناك المستشفى، كان هناك طاقم طبي عبقري ومحترم جدا وجابوا جهاز صدمات القلب و9 دكاترة حاولوا معاه وبعدين قالولنا هو جاي متوفى".

طارق عبد العزيز ليس الوحيد

ولم يكن الفنان الراحل هو الوحيد الذي كان رحيله مفاجىء من الفنانين فقد سبقه فنانين آخرين من أبرزهم:

علاء ولي الدين

ويعتبر الفنان علاء ولي الدين من أبرز من رحلوا عن الحياة فجأة من الفنانين، ففي صباح 11 فبراير عام 2003 تفاجئ الجميع بخبر رحيل الكوميديان الأشهر حينها وذلك عن عمر يناهز 39 عاما، ووافق تاريخ وفاته آنذاك أول أيام عيد الأضحى من جراء مضاعفات السكري الذي كان يعانيه.

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حسين الإمام

ويعتبر الفنان حسين الإمام من أبرز من رحلوا عن الحياة فجأة، فكان في منزله وقرر أن يتحمم، وفجأة قال لزوجته الفنانة سحر رامي “أنا مش قادر أخد نفسي”، ساعدته للوصول إلى السرير وخلال 5 دقائق فاضت روحه إلى بارئها، والتشخيص كان جلطة مفاجئة في الشريان التاجي ولايمكن أن يتم السيطرة عليها إلا بحقنة الأدرينالين في القلب خلال 10 دقايق وهو في الأساس لم يكن يعاني من أي مرض.

ماهر عصام

وفي 17 يونيو 2018 رحل الفنان الشاب ماهر عصام بعد إصابته بغيبوبة بشكل مفاجئ، دخل على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من قبل نقابة المهن التمثيلية تم نقله إلى العناية المركزة بمستشفى دار الفؤاد إلا أنه فارق الحياة.

عمرو سمير

وتوفى المذيع الشاب عمرو سمير في 5 يوليو 2017، عن عمر 33 عاما إثر أزمة صحية أثناء تواجده في إسبانيا للاستجمام هناك، وشكلت وفاته صدمة لكل أصدقائه وجمهوره.

الفنانة الشابة غنوة

وفي 12 أكتوبر 2018 وجراء حادث سير بالتجمع الخامس، رحلت المطربة غنوة عن عمر يناهز 30 عاما، وهي الأخت غير شقيقة للمغنية أنغام من الأب، ووالدها هو الموسيقار محمد علي سليمان وعمها الفنان عماد عبد الحليم.

هيثم أحمد زكي

في يوم 7 نوفمبر 2019 رحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكى والذي تسبب بوفاته صدمة للجمهور ولمحبيه، ورحل وحيدا كما عاش وحيدا في منزله إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن 34 عاما.

وكانت خطيبة هيثم أحمد زكي هي من اكتشف وفاته، بعد محاولتها الاتصال به أكثر من مرة ليتملكها الشك فتطلب من حارس العقار كسر باب شقته، ليجدوه قد فارق الحياة.

مصطفى درويش

وفي شهر مايو الماضي توفي الفنان مصطفى درويش عن عمر يناهز 43 عاما، وشيعت جنازته من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وكانت الفنانة نهال عنبر المسئولة عن الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية كشفت لـ فيتو عن سبب الوفاة، وأوضحت أنها ترتبت على ضعف في عضلة القلب وتوقفها بشكل مفاجئ، إذ كان بكامل صحته حتى الأحد الماضي، مضيفة: تفاجئنا جميعا بخبر الوفاة.

يشار إلى أن مصطفى درويش بدأ مسيرته الفنية مع المخرج خالد يوسف عام 2011 من فيلم كف القمر، وشرح درويش قصة اختياره أنه كان بالصدفة عندما كان يتواجد في تصوير الفيلم مع أصدقائه وعرض عليه أن يجسد دور ضابط شرطة في الفيلم، فوافق على ذلك من باب التجربة، وبعدها توالت عليه العروض من شركات الإنتاج: عرب سكرين والعدل جروب وسينرجي للإنتاج الفني، ويعمل درويش في التمثيل إلى جانب عمله في مجال الاتصالات.

جسد درويش أكثر من 30 عملا دراميا وسينمائيا، ولقى شهرة واسعة بعد قيامه بدور «فتحي» مدرب كمال الأجسام الذي ينضم لعصابة تتخصص في عمليات النصب والاحتيال بحيل طريفة ومختلفة عن طريق انتحال الشخصيات في مسلسل بـ 100 وش الكوميدي الذي أخرجته كاملة أبو ذكري وأنتجته شركة العدل جروب المصرية، ولقي المسلسل نجاحا كبيرا بين مسلسلات رمضان 2020 مع مسلسل خيانة عهد الذي شارك به أيضا في نفس العام.

الضيف أحمد

رحل الضيف أحمد نجم فرقة ثلاثي أضواء المسرح فجأة بعد بروفة أحد أعماله المسرحية، حيث اتجه الضيف إلى منزله بعد البروفة مجهدا يشكو من ضيق التنفس، ونقل إلى مستشفى العجوزة ليفارق الحياة عام 1970 بالسكتة القلبية، ولم يكمل إخراج المسرحية التي استكمل إخراجها الفنان فؤاد المهندس مع الاحتفاظ باسم الضيف أحمد مخرجا أصليا للمسرحية.

غريب محمود

توفى الفنان الراحل غريب محمود أثناء مشاركته فى مسرحية "حمام مغربى" أمام الفنانة وفاء مكى، حيث سقط على خشبة المسرح حتى استعاد توازنه ووقف ثانية بمساعدة زملائه ليسقط مرة ثانية ويفقد الوعى، وفى هذه المرة لم تنجح محاولات إسعافه، حيث قاموا بإحضار سيارة الإسعاف التى ذهبت به إلى المستشفى الفرنساوي بقصر العينى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة ولم تفلح جهود الأطباء فى إسعافه.

مصطفى متولي

رحل الفنان مصطفى متولي فجأة، حيث كان يؤدي دوره في مسرحية "بودي جارد"، آخر أعمال الزعيم عادل إمام المسرحية، ووقع على خشبة المسرح إثر أزمة قلبية مفاجئة أدت لوفاته في عام 2000، وكانت وفاته مفاجأة لأصدقائه ومحبيه.

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