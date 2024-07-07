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خلل كهربي مميت بالقلب، جمال شعبان يكشف السبب الحقيقي لوفاة أحمد رفعت

جمال شعبان يكشف سر
جمال شعبان يكشف سر أزمة وفاة أحمد رفعت، فيتو

وفاة أحمد رفعت، علق الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، على أزمة وفاة لاعب المنتخب وفيوتشر أحمد رفعت، مؤكدًا أن أحمد رفعت مثال حقيقي على متلازمة القلب المكسور، حيث تسبب القهر والظلم الذي تعرض له في هذه المتلازمة.

أحمد رفعت أصيب بمتلازمة القلب المكسور

وأكد الدكتور جمال شعبان أن أحمد رفعت أصيب بجلطة أخرى في القلب أودت بحياته، مشيرًا إلى أنها تسببت في تليف في القلب، وخلل كهربي خبيث في القلب، نجا منه بمعجزة، وطالب متابعيه بعدم الحزن حتى لا يتعرضوا لكسرة القلب والوفاة. 

أزمة وفاة أحمد رفعت، فيتو


وقال الدكتور جمال شعبان في تعليقه على أزمة وفاة أحمد رفعت: "قصة قصيرة موجعة.. أحمد  رفعت مثال حقيقي لمتلازمة القلب المكسور.. قلبه انكسر  بسبب الظلم والقهر، وأصيب بجلطة  في الشريان التاجي، تسببت في تليف في القلب، وخلل كهربي خبيث في القلب، نجا منه بمعجزة".

أحمد رفعت توفى بجلطة وخلل كهربي مميت 

وتابع جمال شعبان تعليقه على وفاة أحمد رفعت "عاد إلي الحياة  ليودعنا، ويشير إلي الذين ظلموه، لكن شاء الله أن يسترد وديعته،  فأصيب بجلطة أخرى أودت بحياته، رحمة الله عليه"

وتساءل جمال شعبان "يا تري كم  مثل هذه القصة الحزينة، توجد في الدنيا ولم يعرف عنها أحد، يا أصدقائي، الزعل بيكسر القلب ويسبب الجلطات والوفاة"    

وفاة لاعب فيةتشر أحمد رفعت، فيتو


وعن التشخيص الطبي لوفاة أحمد رفعت قال جمال شعبان: "جلطة في الشريان التاجي وانسداد في الشريان التاجي الدائري، تم فتحه بدعامة، لكن حدثت جلطة أخرى وخلل كهربي مميت".

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