مارفل تطرح تريلر وأفيش مسلسل Agatha All Along

مسلسلات مارفل، طرحت استديوهات مارفل، التريلر والأفيش الرسمي لمسلسلها المنتظر، Agatha All Along، والمقرر عرض أولى حلقاته بتاريخ ١٨ سبتمبر المقبل.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لمسلسل، Agatha All Along، لدقيقتين و٢١ ثانية، تضمنت مشاهد مشوقة من حلقات المسلسل المنتظر، فيما جاء الأفيش، بتصميم مرعب وغامض.

هالوين ورعب مارفل في مسلسل Agatha All Along

كشفت تقارير صحفية، عن تفاصيل جديدة، لمسلسل مارفل القادم، "Agatha All Along".

وذكرت التقارير الصحفية، أن مسلسل Agatha All Along، سيتضمن حلقات تحتوي على مشاهد رعب، وسيركز المسلسل على عيد الهالوين، وقد يكون له ارتباطات، وصلات بأحداث، وشخصيات أخرى، في عالم مارفل.

تفاصيل مسلسل مارفل Agatha All Along

Agatha All Along، هو مسلسل غموض يدور حول، شخصية الساحرة، اجاثا، وبعض الحلفاء الغير المتوقعين، الذين يعملون على مساعدتها لاستعادة قواها السابقة.

Agatha All Along، بطولة كاثرين هان، وباتي لوبوني، وساشير زاماتا، وديبرا جو روب، وآلي آهن، ومن المقرر عرض المسلسل حصريا، علي منصة ديزني، بتاريخ 18 سبتمبر المقبل.