الأربعاء 03 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

تشارلي كوكس: مارفل دعمت إعادة صياغة مسلسل Daredevil: Born Again

تشارلي كوكس، فيتو
تشارلي كوكس، فيتو

تشارلي كوكس، أكد الممثل تشارلي كوكس، أن استديوهات مارفل، كانت داعمة جدًا لفكرة إعادة صياغة مسلسل Daredevil: Born Again.

وقال  كوكس، في تصريحات صحفية: "في الوضع الحالي، أعتقد أنه يمكنني التحدث باسمنا، نحن الإثنين بأننا نشعر بالرضا الشديد، حول كتابة العمل".

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تشارلي كوكس: مسلسل Daredevil Born Again يتضمن مشاهد قتالية بطريقة اللقطة الواحدة

كشف الممثل "تشارلي كوكس"، أن مسلسل Daredevil Born Again، سيحتوي على مشاهد قتالية، تم تصويرها لقطة واحدة، مشابهة لتلك المتواجدة في الأجزاء السابقة، التي عرضت على منصة نتفليكس ـ Netflix.

وقال كوكس: "هؤلاء المشجعون المتحمسون للمسلسل، ولتلك المشاهد لن يخيب أملهم".

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