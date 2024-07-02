الثلاثاء 02 يوليو 2024
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ثقافة وفنون

مفاوضات مع جورج كلوني للانضمام إلى عالم مارفل

جورج كلوني، فيتو
جورج كلوني، فيتو
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إستديوهات مارفل، كشفت تقارير صحفية، أنه يجري حاليًّا، مفاوضات بين إستديوهات مارڤل، والممثل الشهير جورج كلوني، للانضمام لعالم مارفل للأبطال الخارقين.

وأشارت التقارير، إلى أنه في حال موافقة الممثل جورج كلوني، على الانضمام لعالم مارفل، فإنه سيجسد دور أحد أهم الأبطال الخارقين الجدد، التي تعمل إستديوهات مارفل، على إضافتهم خلال أعمالها القادمة.

فيلم مارفل DEADPOOL & WOLVERINE

وتنتظر استديوهات مارفل عرض أحدث أفلامها 'DEADPOOL & WOLVERINE'، والذي يعد أحد أكثر الأفلام انتظارا للطرح خلال عام ٢٠٢٤، بسبب عودة شخصية Wolverine، لعالم مارفل، بعد أن تم إعلان وفاتها في فيلم Logan، الذي طرح عام ٢٠١٧، وحقق نجاحًا كبيرًا.

 

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