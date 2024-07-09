طريقة عمل بسكويت النواعم في المنزل، لذيذ ومميز وسهل التحضير

طريقة عمل بسكويت النواعم، بسكويت النواعم من أنواع البسكويت الشهيرة التى كبرنا عليها ويتميز بمذاق لا يقاوم.

وطريقة عمل بسكويت النواعم، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت فى طرق تحضيره في المنزل لإسعاد أفراد الأسرة.

وتقدم الشيف سارة أحمد، طريقة عمل بسكويت النواعم.

مكونات عمل بسكويت النواعم:

2 كوب دقيق

1 كوب سكر بودرة

100 جرام سمن نباتي أو زيت

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1/2 ملعقة صغيرة بيكينج بودر

1/4 ملعقة صغيرة نشادر

طريقة عمل بسكويت النواعم:

في وعاء كبير، اخلطي الدقيق، السكر البودر، البيكينج بودر، والنشادر جيدًا.

في وعاء آخر، اخفقي الزيت أو السمن والفانيليا جيدًا حتى يصبح الخليط كريميا.

أضيفي خليط الزيت إلى خليط الدقيق وقلبي جيدًا حتى تتكون عجينة.

غطي العجينة واتركيها في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق إلى سمك 1 سم.

قطعي العجينة إلى دوائر أو أشكال حسب الرغبة.

رصي البسكويت في صينية الخبز المبطنة بورق الزبدة.

اخبزي البسكويت لمدة 15-20 دقيقة، أو حتى يصبح لونه ذهبيًا.

اتركي البسكويت يبرد تمامًا قبل تقديمه.

بسكويت النواعم، فيتو

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:

كيلو دقيق

نصف كيلو زبد

ربع كيلو سكر بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- تضرب الزبد والسكر جيدا حتى يصبح خليط كريمى ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- ثم نذوب النشادر فى اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدا.

- واخيرا نضيف الدقيق ونعجن جيدًا.

- ثم تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- ثم نرص البسكويت فى صوانى مدهونة سمن أو بها ورق زبد.

- ثم ندخل صوانى الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- ثم نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثم يخزن فى علب محكمة الغلق، ويقدم بعدها.

ولعمل بسكويت البرتقال:

مكونات عمل بسكويت البرتقال:

كيلو دقيق فاخر

٢ كوب زبد بارد

ثلاث أرباع كوب سمن بارد

٣ كوب وثلاث أرباع كوب سكر بودر

نصف كوب عصير برتقال

٤ بيضات

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة صغيرة ايسانس برتقال

ملعقة كبيرة بيكنج بودر

ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة كبيرة لبن بودر

طريقة عمل بسكويت البرتقال:-

- نخلط الزبدة مع السمن والسكر البودرة حتى يصبح خليط كريمي فاتح اللون.

- نضيف البيض والفانيليا تدريجيا واحدة ثم واحدة حتى يتشرب الخليط البيض جدا "هذه الخطوة مهمه حتى لا تنكسر البسكوته".

- نضيف عصير البرتقال وبشر البرتقال.

- نضع كل المواد الجافة "دقيق وبيكنج بودر وملح ولبن بودر" معا ونضيفها للخلط السابق ويتم العجن باليد أو في العجان على حسب المتاح.

- يتم التشكيل بجيب الحلواني، في حال التشكيل في ماكينة البسكويت يتم اضافة من 200:250 جرام دقيق للعجينة السابقة حتى تتماسك في الماكينة.

- بعد التشكيل يوضع على صاج او صواني عليها ورق زبده ويدخل الفرن على الشبكه فى النص على درجة حرارة 180 درجة لمدة 12 إلى 15 دقيقة على حسب حرارة الفرن.

- نخرج البسكويت من الفرن، ونتركه يبرد تماما، ثم يقدم بعدها ويمكن حفظه في علب محكمة الغلق حسب الرغبة، ويقدم بعدها.