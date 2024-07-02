طريقة عمل بسكويت إكليل الجبل المملح، لذيذ وسهل التحضير

طريقة عمل البسكويت المملح، البسكويت المملح من أنواع البسكويت الشهيرة التي لها عشاق كثيرون وتقدم كوجبة خفيفة مع الشاى.

وطريقة عمل البسكويت المملح، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره في المنزل بدلًا من شرائه جاهزًا.

وتقدم الشيف نيفين عباس، طريقة عمل بسكويت إكليل الجبل المملح.

مكونات عمل بسكويت إكليل الجبل:

كوب دقيق لجميع الأغراض

ملعقة صغيرة ملح البحر الخشن

1 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة إكليل الجبل مفرومة ناعمًا

ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب ماء

ملح بحر إضافي للتزيين حسب الرغبة

طريقة عمل بسكويت إكليل الجبل المملح:

يسخن الفرن إلى 500 درجة فهرنهايت.

ضعي الدقيق والملح والسكر وإكليل الجبل في وعاء واخفقي المزيج.

يقلب في الماء والزيت ويقلب حتى يتجانس تماما.

اقلبي العجين على قطعة من ورق الزبد (أكبر قليلًا من صينية الخبز).

لفي العجين حتى يصبح سمكه حوالي 1/8 من البوصة.

قد تحتاجي إلى إضافة القليل من الدقيق لأن العجين لزج إلى حد ما.

وحاولي الحفاظ على سماكة متساوية قدر الإمكان.

تقلم الحواف، ونقطع العجينة إلى مربعات باستخدام قطاعة بيتزا.

ادهنيها بالقليل من الماء ورش المزيد من ملح البحر إذا رغبتي في ذلك.

استخدمي شوكة لوخز كل مربع عدة مرات.

انقلي العجينة وهي لا تزال على ورق الزبد على صينية خبز وضعيها في الفرن.

اخفضي الحرارة على الفور إلى 425 درجة فهرنهايت.

اخبزيها لمدة 12 - 17 دقيقة أو حتى يبدأ البسكويت في التحول إلى اللون الذهبي.

يخرج ويبرد ويقدم.

بسكويت إكليل الجبل المملح

ولعمل بسكويت النشادر

مكونات عمل بسكويت النشادر:

كيلو دقيق

نصف كيلو زبدة

ربع كيلو سكر بودر

2 ملعقة زيت

ملعقة صغيرة نشادر

ملعقة صغيرة ڤانيليا

4 بيضات

نصف كوب حليب

2 ملعقة كبيرة عصير برتقال اختياري

طريقة عمل بسكويت النشادر:

- تضرب الزبد والسكر جيدًا حتى يصبح خليط كريمى ويضاف البيض والفانيليا ويضرب مرة أخرى.

- ثم نذوب النشادر فى اللبن والزيت والبرتقال ونضيفهم للخليط ونخلطهم جيدا.

- وأخيرًا نضيف الدقيق ونعجن جيدًا.

- ثم تشكل العجين بالقمع، أما لو ماكينة نزود كمية الدقيق حتى تتكون عجين.

- ثم نرص البسكويت فى صوانى مدهونة سمن أو بها ورق زبد.

- ثم ندخل الصوانى الفرن الساخن على حرارة 180 درجة مئوية لمدة من 7 إلى 10 دقائق.

- ثم نخرج البسكويت ونتركه يبرد، ثم يخزن فى علب محكمة الغلق، ويقدم بعدها.