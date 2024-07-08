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يحمي من 10 أمراض، القومي للبحوث ينتج بسكويت لأطفال المدارس

بسكويت المركز القومي
بسكويت المركز القومي للبحوث

أعلن المركز القومي للبحوث عن إنتاج بسكويت مدعم بالحمص والفول السودانى المجروش لتحسين القدرات والوظائف المعرفية لأطفال المدارس. 

مواصفات البسكويت

وأوضح المركز القومي للبحوث أن البسكويت يصلح للأطفال والمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 1-18 عاما، ويصلح للأطفال الذين يعانون من التشتت ونقص التركيز، كما أنه يحسن أعراض نقص التركيز وفقر الدم لدى البنات أثناء فترة الطمث.

وأشار المركز القومي للبحوث إلى أن هذا البسكويت يساعد على تعزيز المناعة ومكافحة الفيروسات، كما أنه مفيد فى الشتاء لرفع المناعة ضد نزلات البرد، ومفيد لمرضى السكري ومرضى دهون الدم.

ولفت المركز إلى أنه يساعد على الحفاظ على حركة الأمعاء المنتظمة والصحية وعلاج للأمساك، ويساعد على تنظيم مستويات السكر والكوليسترول فى الدم، وتحسين القدرات المعرفية والإدراكية للأطفال فى سن المدرسة.

وأشار المركز القومي للبحوث إلى ان هذا البسكويت يعتبر طريقة سهلة للحصول على المزيد من البروتينات والفيتامينات والمعادن فى النظام الغذائى، لافتا إلى أنه تظهر آثاره بعد 4 أشهر فى حالة تناوله يوميا كوجبة خفيفة بين الفطور والغداء.

جدير بالذكر أنه تم اختبار هذا المنتج من قبل فريق طبي متخصص من علماء المركز القومى للبحوث.

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