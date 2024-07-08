

خلطات طبيعية فعالة لعلاج هيشان الشعر، والاستمتاع به ناعما مسترسلا، خاصة بعد التعرض للحر واشعة الشمس المحرقة، هو الحل الأمثل، بدلا من اللجوء لمستحضرات العناية بالبشرة باهظة الثمن.



أفضل خلطات طبيعية لعلاج هيشان الشعر



خلطات للشعر الهايش

أكدت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي أن هناك خلطات طبيعية لعلاج هيشان الشعر واستعادة جماله، وكلهة مواد طبيعية لا يمكنها الأضرار ببصيلات الشعر، وهو ما تستعرضه في السطور التالية



خلطة المايونيز:



المكونات:

3 ملاعق كبيرة من المايونيز.

ملعقة صغيرة من العسل.

3 قطرات من زيت إكليل الجبل.

3 قطرات من زيت اللافندر.

طريقة التحضير:

تُخلط جميع المكونات مع بعضها البعض حتى يصبح المزيج سلسًا.

يُوضع المزيج على الشعر الرطب من الجذور حتى الأطراف.

يُغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة.

يُغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.



خلطة الأفوكادو وزيت جوز الهند:



المكونات:

ثمرة أفوكادو ناضجة.

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

تُهرس ثمرة الأفوكادو جيدًا حتى تصبح ناعمة.

يُضاف زيت جوز الهند إلى الأفوكادو ويُخلط المزيج جيدًا.

يُوضع المزيج على الشعر الرطب من الجذور حتى الأطراف.

يُغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة 30 دقيقة.

يُغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.



خلطة البيض والعسل:

المكونات:

بيضة واحدة.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

تُخفق البيضة جيدًا مع العسل حتى يصبح المزيج متجانسًا.

يُضاف زيت الزيتون إلى المزيج ويُخلط جيدًا.

يُوضع المزيج على الشعر الرطب من الجذور حتى الأطراف.

يُغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة.

يُغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.



خلطة الموز:



المكونات:

موزة ناضجة.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير:

تُهرس الموزة جيدًا حتى تصبح ناعمة.

تُضاف باقي المكونات إلى الموزة وتُخلط جيدًا.

يُوضع المزيج على الشعر الرطب من الجذور حتى الأطراف.

يُغطى الشعر بقبعة الاستحمام ويترك لمدة ساعة.

يُغسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

تكرار هذه الوصفة مرة أو مرتين في الأسبوع.



نصائح للعناية بالشعر الهايش:



العناية بالشعر

ترطيب الشعر بانتظام: استخدم شامبو وبلسم مخصصين للشعر الجاف، وواظب على استخدام حمامات الكريم والزيوت الطبيعية، مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون، لترطيب الشعر بعمق.

تقليل غسل الشعر: غسل الشعر بكثرة يمكن أن يزيل الزيوت الطبيعية منه، مما يجعله أكثر جفافًا. ينصح بغسل الشعر مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع فقط.

استخدام الماء الفاتر: تجنب غسل الشعر بالماء الساخن، لأنه يمكن أن يضر بالشعر ويجعله أكثر عرضة للتجعد. استخدم الماء الفاتر أو البارد بدلًا من ذلك.

حماية الشعر من الحرارة: استخدم واقيًا من الحرارة قبل استخدام أدوات التصفيف الحرارية، وقم بضبطها على حرارة منخفضة قدر الإمكان.

تجفيف الشعر بالهواء: يفضل تجفيف الشعر بالهواء بدلًا من استخدام مجفف الشعر، لأن ذلك يساعد على تقليل التلف. وإذا كان عليك استخدام مجفف الشعر، فاستخدمه على أدنى إعداد حرارة مع استخدام ناشر الهواء.

قص أطراف الشعر المتقصفة: تقصف الشعر يزيد من هيشانه، لذلك من المهم قص أطراف الشعر المتقصفة بانتظام.

اتباع نظام غذائي صحي: تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن يساعد على تحسين صحة الشعر من الداخل.

شرب الكثير من الماء: شرب الماء بانتظام يساعد على ترطيب الجسم والشعر من الداخل.

تقليل التوتر: التوتر يمكن أن يؤثر سلبًا على صحة الشعر، لذلك من المهم إيجاد طرق لإدارة التوتر، مثل ممارسة الرياضة أو التأمل.