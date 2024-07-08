الثلاثاء 09 يوليو 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة القناة تُنظم ورشة عمل حول البيولوجيا الجزيئية في تشخيص الأمراض المعدية

جانب من فعاليات الندوة،
جانب من فعاليات الندوة، فيتو

نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري بالتعاون مع معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية بكلية الطب البيطري، في جامعة قناة السويس ورشة عمل تحت عنوان: "البيولوجيا الجزيئية في البحث وتشخيص الأمراض المعدية". 

محافظ الإسماعيلية: الإعلام شريك أساسي في التنمية ورصد نبض الشارع

جامعة القناة تبحث سبل التعاون مع فوجو الصينية (صور)

أشرف على تنظيم ورشة العمل كل من الدكتور محمد مصطفى، رئيس قسم طب الحيوان، والدكتور محمد سالم، مدير معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية، والدكتورة دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة هبة عبد الرازق، نائب مدير وحدة خدمة المجتمع. 

 

تطوير معامل اللقاحات 

حاضر بها الدكتور محمد سالم، مدير معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية، والدكتورة هبة المحلاوي، أستاذ الأمراض المشتركة، وطبيب بيطري أحمد إبراهيم، مدرس مساعد الأمراض المعدية، وطبيبة بيطرية أماني شعبان، معيدة الأمراض المعدية. 

 

أبرز محاور الورشة 

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية شملت مقدمة عن تشخيص الأمراض المعدية، أساسيات البيولوجيا الجزيئية، أساسيات استخلاص الحمض النووي من العينات الإكلينيكية، وأساسيات (PCR) واستخدامه في تشخيص الأمراض المعدية. 

 

حضر الدورة أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم بجامعة قناة السويس وكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، وباحثون من معهد بحوث الصحة الحيوانية بالإسماعيلية، إضافة إلى لفيف من الخريجين من كليتي الطب والطب البيطري. 

 

الهدف من عقد الورشة 

هدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة العلمية والتطبيقية في مجال تشخيص الأمراض المعدية باستخدام التقنيات الحديثة في البيولوجيا الجزيئية، مما يعزز من قدرات المشاركين في البحث والتشخيص ويسهم في تحسين الصحة العامة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ورشة عمل معامل الامراض المعدية جامعة القناة جامعة قناة السويس البيولوجيا الجزيئية

مواد متعلقة

محافظ الإسماعيلية: الإعلام شريك أساسي في التنمية ورصد نبض الشارع

جامعة القناة تبحث سبل التعاون مع فوجو الصينية (صور)

رئيس جامعة القناة يتفقد 40 مشروع تخرج قدمها 250 طالبا بكلية الهندسة (صور)

نجاح جراحة دقيقة لاستبدال شريان أورطي لمريض بمستشفيات جامعة القناة

الأكثر قراءة

فيتو تكشف الجاني الحقيقي وراء وفاة أحمد رفعت (مستندات)

قصواء الخلالي تطالب رئيس الوزراء بإلغاء تعيين وزير التعليم في هذه الحالة (فيديو)

نقابة صيادلة القاهرة تفجر مفاجأة بشأن المتسبب في نقص الأدوية (فيديو)

رئيس استاد القاهرة: لا أفهم تصريحات كولر "العنترية" وسيتم إغلاق الملعب يوم 26 يوليو

قولتله يا حمضان بهزار، صاحب واقعة صفع محمد رمضان يكشف تفاصيل الأزمة

القبض على شخص رفع لافتة ضد عدد من الرياضيين خلال عزاء أحمد رفعت

تفاصيل نقل شيرين عبد الوهاب للمستشفى بعد تعدي حسام حبيب عليها بالضرب

وائل جسار عن أسماء جلال: زوجتي قالت لي ممكن تجيبها ضرة

منوعات

المزيد

تحذير أمريكي من تحول إعصار بيريل إلى عاصفة استوائية الليلة (فيديو)

مظاهرات ضد "السياحة المفرطة" في هذه المدينة (صور)

مصرع شخص وإصابة آخر جراء موجة حر غير مسبوقة بالولايات المتحدة

طائرة بريطانية تتعرض لصاعقة قوية أثناء تحليقها (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

الدينار الكويتي وصل لكام مقابل الجنيه المصري نهاية تعاملات اليوم الاثنين

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الإثنين بالسوق المحلي

كم سجل سعر اليورو بعد تراجعه أمام الجنيه بالبنك المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين؟

تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الاثنين

المزيد
ads

انفوجراف

تشكيل اللجنة البرلمانية الخاصة لدراسة برنامج الحكومة الجديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9- 7- 2024 في القاهرة والمحافظات

نساء لهن في الهجرة شأن، أول هاشمية وأول قرشية تهاجر إلى المدينة

تفسير حلم بناء بيت جديد في المنام وعلاقته بالرغبة فى تحسين الظروف المادية

المزيد
الجريدة الرسمية