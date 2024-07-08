جامعة القناة تُنظم ورشة عمل حول البيولوجيا الجزيئية في تشخيص الأمراض المعدية

نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية الطب البيطري بالتعاون مع معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية بكلية الطب البيطري، في جامعة قناة السويس ورشة عمل تحت عنوان: "البيولوجيا الجزيئية في البحث وتشخيص الأمراض المعدية".

أشرف على تنظيم ورشة العمل كل من الدكتور محمد مصطفى، رئيس قسم طب الحيوان، والدكتور محمد سالم، مدير معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية، والدكتورة دعاء حسني، مدير وحدة خدمة المجتمع، والدكتورة هبة عبد الرازق، نائب مدير وحدة خدمة المجتمع.

تطوير معامل اللقاحات

حاضر بها الدكتور محمد سالم، مدير معمل تطوير وأبحاث اللقاحات البيطرية، والدكتورة هبة المحلاوي، أستاذ الأمراض المشتركة، وطبيب بيطري أحمد إبراهيم، مدرس مساعد الأمراض المعدية، وطبيبة بيطرية أماني شعبان، معيدة الأمراض المعدية.

أبرز محاور الورشة

تناولت الورشة عدة محاور رئيسية شملت مقدمة عن تشخيص الأمراض المعدية، أساسيات البيولوجيا الجزيئية، أساسيات استخلاص الحمض النووي من العينات الإكلينيكية، وأساسيات (PCR) واستخدامه في تشخيص الأمراض المعدية.

حضر الدورة أعضاء هيئة التدريس من كلية العلوم بجامعة قناة السويس وكلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، وباحثون من معهد بحوث الصحة الحيوانية بالإسماعيلية، إضافة إلى لفيف من الخريجين من كليتي الطب والطب البيطري.

الهدف من عقد الورشة

هدفت الورشة إلى تعزيز المعرفة العلمية والتطبيقية في مجال تشخيص الأمراض المعدية باستخدام التقنيات الحديثة في البيولوجيا الجزيئية، مما يعزز من قدرات المشاركين في البحث والتشخيص ويسهم في تحسين الصحة العامة.

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