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رئيس جامعة قناة السويس يناقش إجراءات التقدم للحصول على ضمان الجودة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

عقد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اجتماعًا موسعًا مع أعضاء مجلس ضمان الجودة بالجامعة لمناقشة التعديلات والإجراءات الجديدة التي أصدرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.  

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أبرز الحضور خلال الاجتماع 

جاء الاجتماع بمشاركة نواب رئيس الجامعة الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة، والدكتور حمدي عطا الله مدير مركز ضمان الجودة، وجميع أعضاء المجلس الموقر. 

أبرز محاور الاجتماع 

وشهد الاجتماع مناقشة مستفيضة حول الإجراءات الجديدة التي أقرتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المتعلقة بتقديم كليات الجامعة للاعتماد للعامين الأكاديميين 2025-2026. 

وأفاد الدكتور ناصر مندور أن التعديلات الجديدة تشمل تحسين معايير التقييم، ورفع مستويات الأداء الأكاديمي والإداري.  

الفصل بين الاعتماد البرامجي والاعتماد المؤسسي

وشدد الدكتور ناصر مندور على أنه يجب الفصل بين الاعتماد المؤسسي والاعتماد البرامجي بحيث يجب أن تحصل الكليات على الاعتماد المؤسسي أولا ثم تتقدم للاعتماد البرامجي وذلك طبقًا للإجراءات الجديدة التي أعلنتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد. 

كما تتضمن الإجراءات الجديدة تعزيز الشفافية والموضوعية في عمليات الاعتماد، إضافة إلى تطوير آليات التقييم الذاتي للكليات.  

وأكد الدكتور حمدي عطا الله أن الهدف من التحديثات؛ تحقيق التميز الأكاديمي وضمان جودة التعليم بما يتوافق مع المعايير الدولية. 

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور ناصر مندور على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات والتعديلات لضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة والارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي، مما يسهم في تحسين تصنيف الجامعة محليًا ودوليًا. 

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