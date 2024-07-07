الأحد 07 يوليو 2024
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جامعة القناة تبحث سبل التعاون مع فوجو الصينية (صور)

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

 استقبل الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الأحد، وفدًا رفيع المستوى من جامعة فوجو للعلوم التطبيقية بمقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، برئاسة الدكتور وانغ جيان شين، نائب رئيس الجامعة.  

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أبرز محاور اللقاء 

 وخلال الاجتماع  ناقش الجانبان إمكانيات التعاون في العديد من المجالات الحيوية، مع التركيز بشكل خاص على الهندسة بفروعها المختلفة، إضافة إلى مجالات  إدارة الأعمال والاقتصاد والسياحة، إلى جانب التدريب والتبادل الطلابي وزيارات أعضاء هيئة التدريس. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

تعاون مستمر مع الجامعات الصينية 

 ومن جانبه رحب الدكتور ناصر مندور بالوفد في رحاب الجامعة، مُعربًا عن اعتزازه وتقديره لدعم أواصر التعاون مع الجانب الصيني.  

وأشار إلى أن الجامعة لها النصيب الأكبر على مستوى الجامعات المصرية في هذا التعاون البناء. 

وطالب بضرورة العمل على زيادة برامج الزيارات لأعضاء هيئة التدريس بين الجانبين، والتبادل الطلابي. 

ولفت إلى أن الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية لديها الآن 30 طالبا وطالبة بكلية بكين لتكنولوجيا المعلومات في رحلة علمية تدريبية في إطار التعاون المبرم بين الجامعتين. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

وأشار إلى أن الجامعة لديها 3 مصادر لتدريس اللغة الصينية، فضلا عن ثلاث كيانات كبرى هى:الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية، معهد الاستزراع السمكي، معهد كونفوشيوس. 

عقد اتفاقيات مع العديد من الدول 

ومن جانبه أوضح وانغ جيان شين أن جامعة فوجو تمتاز بسمعة طيبة في الصين بمجال التدريب الفني، وتضم 40 تخصصًا مختلفًا، كما تتميز بعقد اتفاقيات تعاون مع العديد من الدول مثل تايلاند وإندونيسيا وسريلانكا ونيجيريا، مما يعزز مكانتها كجامعة دولية رائدة في هذا المجال. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

و أكد الدكتور ناصر مندور أن جامعة قناة السويس تسعى دائمًا إلى توسيع آفاقها العلمية والفنية والمهنية من خلال التعاون مع الجامعات العالمية المرموقة خاصة الصينية.  

وأشار إلى أن التعاون مع جامعة فوجو سيسهم في تعزيز القدرات البحثية والتعليمية للجامعة، مما سينعكس إيجابًا على جودة التعليم والتدريب المقدم للطلاب.

من جانبه، أعرب الدكتور وانغ جيان شين عن سعادته بزيارة  جامعة قناة السويس وأبدى تفاؤله بإمكانية إقامة شراكة مثمرة بين الجامعتين. ومؤكدا على أن جامعة فوجو تتطلع إلى تبادل الخبرات والمعرفة مع جامعة قناة السويس، خاصة في المجالات التقنية والفنية التي تتميز بها الجامعتان. 

وحضر اللقاء الدكتور أمير عبد الرحمن عباس مدرس اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة قناة السويس. 

واختتم اللقاء بجولة قام بها الوفد الصيني بمعهد كونفوشيوس، حيث أبدوا إعجابهم بجامعة قناة السويس.

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