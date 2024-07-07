92 % النسبة العامة للنجاح بالمستوى الأول لكلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس، اعتماد نتيجة المستوى الأول بكلية العلاج الطبيعي حيث جاءت النسبة العامة للنجاح 92%، مقدمًا التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، مُتمنيًا للكلية في عامها الأول المزيد من التقدم والإزدهار.

أسماء العشرة الأوائل

ومن جانبه هنأ الدكتور محمد عبد النعيم عثمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب الطلاب، معلنًا قائمة أوائل المستوى الأول التي جاءت كما يلي:

أسماء الطلاب الأوائل، فيتو

جانب من اعتماد النتيجة، فيتو

المركز الأول الطالب محمد وجیه إمام محمد محمود، المركز الثاني الطالب أحمد حسین أحمد درھوس، أما المركز الثالث فكان من نصيب الطالبة رحاب طارق الشحات حفني إبراھیم، وبالمركز الرابع الطالبة أروى إبراھیم عبد المجید إبراھیم، والمركز الخامس جاءت الطالبة میریت میلاد ولیم ناشد بولس.

نجاح وتفوق للطالبات

وأضاف الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي أن المركز السادس حصل علية الطالب محمد إیھاب فتحى على، وبالمركز السابع جاءت الطالبة جنة سید عبد الراضى محمد أحمد، بينما حصل على المركز الثامن الطالبة أسماء إبراھیم محمد إبراھیم مھدي، وبالمركز التاسع الطالب عبد الرحمن مدحت سعید محمد، وأخيرًا بالمركز العاشر جاءت الطالبة ھانم أحمد محمد على إبراھیم.

جانب من اعتماد النتيجة، فيتو

كما قدم عميد الكلية الشكر لجميع القائمين على متابعة سير العملية الإمتحانية والنتائج بإشراف تنفيذي الدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وفريق عمل الكنترول برئاسة الدكتور سليمان كامل، وعضوية الدكتور عماد مكرم، والدكتورة منة الله يوسف.

فيما أشار الدكتور تامر شوقي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، إلى أن أعمال الإمتحانات والتصحيح ورصد ومراجعة النتائج تمت بدقة مع الإلتزام بدليل إجراءات حسن سير العملية الإمتحانية الصادر عن الجامعة.

ومن جانبه أشار الدكتور هيثم مرسي منسق برنامج ابن الهيثم لإدارة شئون الطلاب بالكلية، أنه يمكن للطلاب الإطلاع على النتيجة من خلال الدخول على بورتال الطالب.

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