جامعة قناة السويس تظهر ضمن تصنيف Leiden 2024 الهولندي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن تصنيف CWTS Leiden 2024 الهولندي يقدم مجموعة متطورة من المؤشرات الببليومترية التي توفر إحصائيات على مستوى الجامعات حول التأثير العلمي والتعاون والنشر مفتوح الوصول والتنوع بين الجنسين فى الفترة ما بين (2019-2022).

جامعة قناة السويس ضمن كبرى الجامعات

وأوضح رئيس الجامعة أن المصنف الهولندي CWTS Leiden لعام 2024 أعلن نتيجة تصنيف أكثر من 1500 جامعة كبرى حول العالم.

جامعة قناة السويس وتصنيفها العالمي

وحققت جامعة قناة السويس فى مجمل العلوم المرتبة 1101 عالميا، 31 افريقيا و14 مصريا من حيث والتعاون الدولى والنشر مفتوح الوصول. كما حققت المرتبة 1136 عالميا، 36 افريقيا و14 مصريا من حيث التنوع بين الجنسين. وقد حققت جامعة قناة السويس فى مجمل العلوم ايضا المرتبة 1450 عالميا، 42 افريقيا والمرتبة 14 مصريا من حيث التأثير العلمى.

رئيس جامعة القناة بعيد باساتذة الجامعة

و أشاد مندور بعلماء الجامعة وباحثيها للجهود المبذولة من أجل ظهور الجامعة في هذا التصنيف والسعي لتحسين التصنيف الدولى للجامعة والحصول على مراكز متميزة فى العديد من التصنيفات العالمية مؤكدا أن الجامعة مستمرة في تقديم كافة الدعم للباحثين وتوفير جميع الإمكانيات المتاحة لهم لتحقيق مزيد من التقدم والنجاحات.

و من جانبه أوضح الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن جامعة قناة السويس قد صنفت فى اربعة مجالات اساسية وهى العلوم الطبية الحيوية والصحية (Biomedical and health sciences)، علوم الأرض والحياة (Life and earth sciences)، الرياضيات وعلوم الكمبيوتر (Mathematics and computer science)، والعلوم الفيزيائية والهندسة ((Physical sciences and engineering.

جهود الدولة في إتاحة النشر المجاني

ومن جانبه الدكتور سامح سعد مدير مكتب التعاون الدولي أن ادراج جامعة قناة السويس فى هذا التصنيف يرجع الى مواصلة جهود الجامعة واتخاذ الخطوات اللازمة نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية لباحثينها. كما يعود الفضل فى تحسين الترتيب العالمى الى الجهود المتميزة من الدولة فى اتاحة النشر المجانى من خلال بنك المعرفة وأتاحة تصفح العديد من دور النشر العالمية للباحثين المصريين. ويساهم تفوق باحثى الجامعة وحرصهم على النشر فى الدوريات العلمية العالمية الرصينة مع زيادة التعاون الدولى مع مختلف جامعات العالم الى ابراز جامعة قناة السويس فى هذا التصنيف لاول مرة.

ويعتمد تصنيف ليدن على المنشورات المقالات والابحاث المرجعية الموجودة في قاعدة بيانات Web of Science من Clarivate حيث يشترط نشر 100 بحث على الاقل فى كل تخصص. ويستخدم تصنيف ليدن مؤشر الاقتباس العلمي الموسع، ومؤشر الاقتباس للعلوم الاجتماعية، ومؤشر الاقتباس للفنون والعلوم الإنسانية. لا يأخذ تصنيف Leiden في الاعتبار منشورات الكتب، والمنشورات في وقائع المؤتمرات، والمنشورات في المجلات غير المفهرسة.

واضافت الدكتورة الهام الخواص مدير وحدة التصنيف بمكتب التعاون الدولي أن النتائج قد اظهرت زيادة معدلات التعاون الدولى للجامعة وان مجال علوم الارض والحياة الاعلى من حيث التعاون الدولى بنسبة 84.3%، يليه العلوم الطبية الحيوية والصحية بنسبة 75.7%، ثم العلوم الفيزيائية والهندسة بنسبة 74.6% من الابحاث المنشورة فى كل تخصص. كما اظهرت النتائج ان مجال علوم الارض والحياة ومجال العلوم الطبية الحيوية والصحية الاعلى نشرا فى المجلات العلمية الأعلى 1%، و5%، و10%.

