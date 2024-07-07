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رياضة

إبراهيم عادل خارج قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد في الدوري الممتاز

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الاتحاد السكندري في إطار لقاءات الدوري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والاتحاد السكندري 

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد في الخامسة والنصف من مساء الاثنين على استاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب    

خط الدفاع: محمد حمدي - محمود مرعي - أسامة جلال - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود دونجا - بلاتي توريه - محمود زلاكة - محمد رضا بوبو - يوسف أسامة - وليد الكرتي

خط الهجوم: فيستون ماييلي - دودو الجباس - فخري لاكاي - مروان حمدي

ويغيب عن قائمة بيراميدز أحمد فتحي وإسلام عيسي

كما يغيب إبراهيم عادل للانضمام للمنتخب الأوليمبي استعدادا لأولمبياد باريس.

وتردد خروج إبراهيم لاعب بيراميدز من معسكر المنتخب الأولمبي، المُقام حاليا بأحد فنادق القاهرة، في إطار الاستعداد لخوض أولمبياد باريس 2024 لخوض مباراتي فريقه أمام الاتحاد والاهلي.

ووفقًا لما أعلنته رابطة الأندية، فإنه من المقرر أن يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز موعدا مع الأهلي، في السابعة مساء الجمعة المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في المباراة المؤجلة من الجولة 14 من دوري NILE.

 

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